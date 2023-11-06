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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد؛

لزوم ایجاد شبکه تبلیغ مردمی برای تبیین ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی

لزوم ایجاد شبکه تبلیغ مردمی برای تبیین ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر لزوم ایجاد شبکه تبلیغ مردمی برای تبیین ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در پنجمین جشنواره تولید محتوی دیجیتال بسیج، اظهار داشت: درگذشته اگر در صدور فرهنگ از ابزارهایی مانند کتاب، فیلم، نمایش و هر رسانه‌ای استفاده می‌شد؛ ولی امروز استفاده از فضای مجازی بر سایر ابزارهای رسانه‌های، فرهنگی و … پیشی گرفته و به صدور فرهنگ به‌صورت جهانی و فرامرزی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: فضای مجازی در دوره جدید به‌عنوان عصر مدرن اتفاقات مختلفی را برای جامعه بشری ایجاد کرده و ورود به عصر دیجیتال تحولات و اتفاقات تازه‌تری نیز ایجاد کرده است.

فرهنگ غنی لرستان ظرفیت عظیمی برای تولید محتوا دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عنوان کرد: ترکیب این اتفاقات برای انسان، دنیا و زیست تازه‌ای را در زندگی فردی و اجتماعی پدید آورده است که از جمله آنها می‌توان به فردگرایی، نسبت گرایی و هویت‌های موزاییکی نسبت به مسیرهای سنتی که درگذشته طی کرده‌ایم، داشته باشیم.

روانشاد با بیان اینکه امروزه در حوزه فضای مجازی، نیروی انسانی متبحر و متخصص داریم، اظهار کرد: اگر بسترهای کنشگری برای این افراد فراهم شود، شاهد اتفاقات بزرگی در این عرصه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: از طرفی فرهنگ غنی و تمدنی استان لرستان هم ظرفیت عظیمی برای تولید محتوی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: مسئله مهم دیگری که امروز در فضای مجازی مطرح است، توسعه شگفت‌انگیز این فضا است به‌گونه‌ای که تمام عرصه‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار داده و عملاً به فضای حقیقی تبدیل شده است.

روانشاد، گفت: اما علی‌رغم این همه فعالیت‌های خوب، جشنواره، همایش و رویدادها، ظرفیت‌های تولید محتوی همچنان ضعیف است.

وی تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله کودک و نوجوان باید فعالیت‌ها تقویت شود و تقویت حوزه تولید محتوایی فضای مجازی در این حوزه نیز مورد اهتمام دولت سیزدهم و وزارت ارشاد قرار دارد.

لزوم ایجاد شبکه تبلیغ مردمی برای تبیین ارزش‌های ناب انقلاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد استان نیز در این حوزه یک رویکرد انفعالی و تقابلی نیست بلکه برخوردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر مدیریت و تولید محتواهای مفید است، گفت: همه جوانب نظام ما فرهنگ، سیاست، اجتماع، خانواده و دیگر اجزای جامعه تحت‌تأثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قرار گرفته است؛ بنابراین گفتمان‌سازی و برگزاری رویدادهای فرهنگی فضای مجازی باید افزایش پیدا کند.

روانشاد، افزود: همچنین باید فضاهای مردمی مثل مساجد، پایگاه‌های بسیج و محلات به‌عنوان پایگاه‌های فضای مجازی برای تولید محتوی تبدیل شوند و برای تقویت چنین مدل عملیاتی، نیاز به هم‌افزایی و هم‌فکری بین دستگاه‌های فرهنگی داریم.

وی ادامه داد: ما ضمن حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه فرهنگی و هنری در فضای مجازی، خواستار ترویج و گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های نوآورانه مانند پویش‌های تولید محتوی، نشر آثار فاخر و سواد رسانه‌ای، برنامه‌های آموزشی، استارت‌آپ‌ها و … هستیم تا مردم آثار آنها را مشاهده نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عنوان کرد: ایجاد شبکه مردمی برای تبلیغ، ترویج و تبیین ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی و ارزش‌های ملی از رویکردهای این اداره کل در حوزه فضای مجازی است.

روانشاد، تصریح کرد: توسعه کاربست‌های فناوری فرهنگی، جریان‌شناسی و جریان‌سازی فرهنگی، تولید و نشر محتواهای ارزشی و انقلابی، توسعه پلتفرم‌های فرهنگی و هنری، اعتلای الگوی سبک زندگی ایرانی‌اسلامی از جمله رویکردهای این اداره کل در توسعه فضای مجازی است.

وی گفت: امیدوارم این رویداد بزرگ که آئین اختتامیه آن را سپری می‌کنیم، آغاز راهی باشد برای تولید و رشد استعدادهای بالقوه در مسیر سازندگی و بالندگی انقلاب شکوهمند اسلامی، زیرا در فضای امروزی نیاز است این رویدادها ادامه داشته باشد و شاهد بازخوردهای مؤثر آنها در جامعه باشیم.

کد مطلب 5932345

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