به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در پنجمین جشنواره تولید محتوی دیجیتال بسیج، اظهار داشت: درگذشته اگر در صدور فرهنگ از ابزارهایی مانند کتاب، فیلم، نمایش و هر رسانهای استفاده میشد؛ ولی امروز استفاده از فضای مجازی بر سایر ابزارهای رسانههای، فرهنگی و … پیشی گرفته و به صدور فرهنگ بهصورت جهانی و فرامرزی پرداخته میشود.
وی ادامه داد: فضای مجازی در دوره جدید بهعنوان عصر مدرن اتفاقات مختلفی را برای جامعه بشری ایجاد کرده و ورود به عصر دیجیتال تحولات و اتفاقات تازهتری نیز ایجاد کرده است.
فرهنگ غنی لرستان ظرفیت عظیمی برای تولید محتوا دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عنوان کرد: ترکیب این اتفاقات برای انسان، دنیا و زیست تازهای را در زندگی فردی و اجتماعی پدید آورده است که از جمله آنها میتوان به فردگرایی، نسبت گرایی و هویتهای موزاییکی نسبت به مسیرهای سنتی که درگذشته طی کردهایم، داشته باشیم.
روانشاد با بیان اینکه امروزه در حوزه فضای مجازی، نیروی انسانی متبحر و متخصص داریم، اظهار کرد: اگر بسترهای کنشگری برای این افراد فراهم شود، شاهد اتفاقات بزرگی در این عرصه خواهیم بود.
وی تصریح کرد: از طرفی فرهنگ غنی و تمدنی استان لرستان هم ظرفیت عظیمی برای تولید محتوی خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: مسئله مهم دیگری که امروز در فضای مجازی مطرح است، توسعه شگفتانگیز این فضا است بهگونهای که تمام عرصهها را تحتتأثیر خود قرار داده و عملاً به فضای حقیقی تبدیل شده است.
روانشاد، گفت: اما علیرغم این همه فعالیتهای خوب، جشنواره، همایش و رویدادها، ظرفیتهای تولید محتوی همچنان ضعیف است.
وی تصریح کرد: در برخی حوزهها از جمله کودک و نوجوان باید فعالیتها تقویت شود و تقویت حوزه تولید محتوایی فضای مجازی در این حوزه نیز مورد اهتمام دولت سیزدهم و وزارت ارشاد قرار دارد.
لزوم ایجاد شبکه تبلیغ مردمی برای تبیین ارزشهای ناب انقلاب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد استان نیز در این حوزه یک رویکرد انفعالی و تقابلی نیست بلکه برخوردی واقعگرایانه و مبتنی بر مدیریت و تولید محتواهای مفید است، گفت: همه جوانب نظام ما فرهنگ، سیاست، اجتماع، خانواده و دیگر اجزای جامعه تحتتأثیر شبکههای اجتماعی و فضای مجازی قرار گرفته است؛ بنابراین گفتمانسازی و برگزاری رویدادهای فرهنگی فضای مجازی باید افزایش پیدا کند.
روانشاد، افزود: همچنین باید فضاهای مردمی مثل مساجد، پایگاههای بسیج و محلات بهعنوان پایگاههای فضای مجازی برای تولید محتوی تبدیل شوند و برای تقویت چنین مدل عملیاتی، نیاز به همافزایی و همفکری بین دستگاههای فرهنگی داریم.
وی ادامه داد: ما ضمن حمایت از برنامهها و فعالیتهای توسعه فرهنگی و هنری در فضای مجازی، خواستار ترویج و گسترش فعالیتها و برنامههای نوآورانه مانند پویشهای تولید محتوی، نشر آثار فاخر و سواد رسانهای، برنامههای آموزشی، استارتآپها و … هستیم تا مردم آثار آنها را مشاهده نمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عنوان کرد: ایجاد شبکه مردمی برای تبلیغ، ترویج و تبیین ارزشهای ناب انقلاب اسلامی و ارزشهای ملی از رویکردهای این اداره کل در حوزه فضای مجازی است.
روانشاد، تصریح کرد: توسعه کاربستهای فناوری فرهنگی، جریانشناسی و جریانسازی فرهنگی، تولید و نشر محتواهای ارزشی و انقلابی، توسعه پلتفرمهای فرهنگی و هنری، اعتلای الگوی سبک زندگی ایرانیاسلامی از جمله رویکردهای این اداره کل در توسعه فضای مجازی است.
وی گفت: امیدوارم این رویداد بزرگ که آئین اختتامیه آن را سپری میکنیم، آغاز راهی باشد برای تولید و رشد استعدادهای بالقوه در مسیر سازندگی و بالندگی انقلاب شکوهمند اسلامی، زیرا در فضای امروزی نیاز است این رویدادها ادامه داشته باشد و شاهد بازخوردهای مؤثر آنها در جامعه باشیم.
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