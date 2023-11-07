ظرفیت تردد ورود و خروج کامیون در مرز بازرگان به ۹۰۰ دستگاه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاظمی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرز بازرگان در محل گمرک بازرگان، افزود: استاندار آذربایجان غربی و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستند تا میزان ظرفیت تردد ورود و خروج کامیون در مرز بازرگان به ۹۰۰ دستگاه در روز برسد.

وی با بیان اینکه نهادهای دخیل در گمرک بازرگان برای حل مشکلات موجود در گمرک بیشتر تلاش کنند گفت: تمامی دستگاه‌ها در گمرک بازرگان زحمت کشیده و تلاش می‌کنند ولی کافی و ۱۰۰ درصد رضایت بخش نیست.

کاظمی با اشاره به تبلیغات منفی بعضی اشخاص در خصوص گمرک بازرگان نیز، افزود: نه تنها گمرک بازرگان دچار کاهش تردد نشده بلکه ترددهای ترانزیت و مسافری افزایش یافته است.

وی در خصوص اینکه تمامی دستگاه‌هایی که در زمینه گمرک مسئول هستند باید وظایف خود را در خصوص مصوبات ابلاغ شده به نحو احسنت اجرا کنند، عنوان کرد: با هرگونه کم کاری یا سهل انگاری در خصوص ایفای وظایف در محوطه گمرک و پایانه مرزی بازرگان برخورد خواهد شد.

فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به اینکه استاندار آذربایجان غربی و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستند تا میزان ظرفیت تردد ورود و خروج کامیون در مرز بازرگان به ۹۰۰ دستگاه در روز برسد گفت: در تلاش هستیم تا ایستایی در صف ورود و خروج کامیون‌ها در گمرک بازرگان را به حداقل ممکن برسانیم.

کاظمی در خصوص اینکه تأمین امنیت محوطه گمرک و پایانه بازرگان اولویت اساسی ما است گفت: با هرگونه تخلف و اقدام مخل نظم و امنیت عمومی و هرگونه حرکت و فعالیت از طریق اراذل و اوباش در گمرک بازرگان به شدت برخورد خواهد شد.