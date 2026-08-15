حدود ۱۴ هزار اثر به اشکواره ملی حسینی در آمل ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصرالله‌زاده شامگاه شنبه در آیین اختتامیه نهمین دوره اشکواره ملی حسینی در آمل، با بیان اینکه این رویداد طی ۹ دوره به یک جریان فرهنگی مستمر تبدیل شده است، اظهار کرد: امسال نیز با وجود شرایط خاص کشور، با همت هنرمندان، خانواده‌ها، داوران و مسئولان، این رویداد با موفقیت به ایستگاه پایانی رسید.

وی از استقبال گسترده هنرمندان از این دوره خبر داد و افزود: در نهمین دوره، حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ اثر از نزدیک به سه هزار شرکت‌کننده از سراسر ایران اسلامی و همچنین کشورهایی که ارتباط فرهنگی مناسبی با ایران دارند، به دبیرخانه اشکواره ارسال شد.

دبیر اشکواره ملی حسینی با اشاره به افزوده شدن بخش ویژه دانشگاهی به این دوره، تصریح کرد: تلاش شد در بخش‌های مختلف از ظرفیت داوران متخصص و دانشگاهی بهره‌گیری شود تا آثار با نگاه تخصصی و دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند.

نصرالله‌زاده با تبیین اهمیت بخش دانش‌آموزی اشکواره گفت: انتقال فرهنگ امام حسین (ع) به نسل آینده در قالب یک جریان فرهنگی، نیازمند نقش‌آفرینی خانواده‌ها، مربیان و مدارس است. دانش‌آموزان با انتخاب، تفکر آزاد و مفهوم آزادگی وارد این عرصه می‌شوند و مربیان نیز در کنار آنان قرار می‌گیرند تا شجاعت و حقیقت‌گویی را آموزش دهند.

وی حضور دانش‌آموزان روی صحنه و بیان مفاهیمی همچون شجاعت، آزادگی و حقیقت را از جلوه‌های ارزشمند فعالیت فرهنگی و هنری در مسیر ترویج فرهنگ حسینی برشمرد.

دبیر اشکواره ملی حسینی در ادامه با قدردانی از عوامل اجرایی این رویداد، خاطرنشان کرد: برگزاری یک رویداد فرهنگی همواره با دشواری‌هایی همراه است و امسال با توجه به شرایط ویژه کشور، این مسیر سخت‌تر بود؛ اما عوامل اجرایی با صبوری و متانت، اشکواره را به سرانجام رساندند.

نصرالله‌زاده همچنین از مسئولان حامی این رویداد قدردانی کرد و گفت: از تمامی مسئولانی که در طول برگزاری اشکواره پاسخگوی ما بودند و در کنار این جریان فرهنگی ایستادند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت‌ها از فعالیت‌های فرهنگی و هنری تصریح کرد: اختتامیه امشب پایان این مسیر نیست؛ اتفاقات فرهنگی بسیاری در پیش است که برای به نتیجه رسیدن آنها به همکاری و همراهی مسئولان نیاز داریم. از همه مسئولان درخواست می‌کنم این جریان فرهنگی را تنها نگذارند.

دبیر اشکواره ملی حسینی در پایان از خانواده‌ها، داوران، دبیران بخش‌های مختلف و عوامل اجرایی دبیرخانه تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری، بتوانیم سهمی در ایجاد آرامش و امید در جامعه داشته باشیم و ایران عزیز اسلامی روزهای آرام و پرافتخاری را تجربه کند.