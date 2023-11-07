به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فردا چهارشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۲) برای یک سفر رسمی وارد دوشنبه خواهد شد و با امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود دیدار خواهد کرد.

این دومین سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان پس از انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور ایران است. وی برای اولین بار در ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ با هدف شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه سفر کرد و از آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور خبر داد.

امامعلی رحمان نیز پس از ۹ سال وقفه در سال ۲۰۲۲ از ایران، کشوری فارسی زبان که شریک استراتژیک تاجیکستان نامیده می‌شد، بازدید کرد.

کمیته سرمایه گذاری و مدیریت دارایی دولتی تاجیکستان قبلاً از برگزاری مجمعی متشکل از کارآفرینان از هر دو کشور در ۸-۹ نوامبر (۱۷- ۱۸ آبان ۱۴۰۲) در دوشنبه خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری دو کشور بخشی از این سفر است و سپس دیدار طرف‌ها در شکل هیئت‌های دو کشور برگزار خواهد شد. همچنین قرار است سران دو کشور در نشست اتاق بازرگانی تاجیکستان و ایران که از ۷ تا ۱۲ نوامبر (۱۶ تا ۲۱ آبان) در دوشنبه برگزار می‌شود، شرکت کنند.

سفر به ازبکستان برای نشست سران اکو

همچنین صبح روز پنجشنبه (۱۸ آبان ۱۴۰۲) از شهر دوشنبه به مقصد تاشکند پایتخت ازبکستان و محل نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، عزیمت می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، حجم مبادلات تجاری دو کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۷۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است پیش از این، محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع ایران در ماه اکتبر به دوشنبه سفر کرد و با رئیس جمهوری تاجیکستان درباره مسائل امنیتی گفت‌وگو کرد.

وی همچنین با شیرعلی میرزا همتای تاجیک خود گفت‌وگو کرد. در این نشست چشم انداز همکاری‌های نظامی، مسائل توسعه منطقه‌ای و جهانی، وضعیت فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان و همچنین برنامه‌های مربوط به همکاری در حوزه دفاعی و توسعه تجهیزات نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این دیدار د. طرف یادداشت تفاهم و همکاری امضا کردند.