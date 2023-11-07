تجمع گسترده حمایت از مردم غزه در پایتخت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دمشق پایتخت سوریه صبح امروز سه‌شنبه، شاهد تجمع گسترده در حمایت از مردم غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بود که بیش از یک ماه است ادامه دارد.

تجمع‌کنندگان در سالن ورزشی الفیحاء در دمشق با اهتزار پرچم‌های فلسطین و در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از مردم غزه، جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

میادین و خیابان‌های اصلی سوریه در چند وقت اخیر شاهد برگزاری راهپیمایی و تجمعات برای اعلام همبستگی با مقاومت فلسطین در مقابله بارژیم صهیونیستی بوده و هزاران دانش آموز سوری چند روز پیش در تمامی مدارس این کشور در محکومیت تجاوزات رژیم اشغالگر به نوار غزه تظاهرات کردند.

نه تنها در دمشق بلکه راهپیمایی حمایت از غزه در حلب، لاذقیه، طرطوس، دیرالزور، الحسکه، حماه و خان شیخون در ادلب و همچنین در حمص و درعا با شرکت هزاران دانش آموز سوری برگزار شد.

گفتنی است که سوریه چند روز پیش نیز اظهارات یک وزیر صهیونیست را مبنی بر اینکه غزه باید با بمب اتمی نابود و به جای آن شهرک‌های صهیونیست نشین احداث شود، محکوم و اعلام کرد که این گونه اظهارات بیانگر تروریسم سازمان یافته رژیم صهیونیستی و نژادپرستی وحشیانه آن است.