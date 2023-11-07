مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی جو استان از عصر امروز تا عصر فردا با نفوذ جریانات مرطوب خزری بر میزان ابرناکی افزوده شده و شاهد رخداد وزش باد شرقی گاهی تند و در برخی از مناطق به ویژه نوار شرقی استان و نواحی منتهی به استان گیلان مه و بارش خفیف باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه روند دمایی نیز تا فردا کاهشی است، گفت: از روز پنج شنبه تا بعد از ظهر جمعه با حاکمیت جوی کاملاً پایدار، جریانات در استان جنوبی شده و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی وزش باد جنوبی تند تا گاهی نسبتاً شدید، افزایش نسبی دما و خیزش گرد و خاک احتمال می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از عصر جمعه مجدداً جریانات شمالی شده و شارش رطوبت خزری موجب ابرناکی دوباره و رخداد مه و بارش خفیف باران خواهد شد که این شرایط جوی با کاهش نسبی دمای هوا همراه خواهد بود.

کوهی با بیان اینکه این وضع جوی تا عصر شنبه در استان تداوم می‌یابد، ادامه داد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.