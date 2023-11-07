به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، ژان باتیست آندریا ظهر امروز سهشنبه ۱۶ آبان پس از دریافت جایزه گنکور از پنجره رستوران دروان پاریس برای مشتاقان دست تکان داد. این نویسنده فرانسوی جایزه گنکور، معتبرترین جایزه ادبی فرانسه را برای رمان «مراقبت از او» دریافت کرد. این رمان درباره میکل آنژ «میمو» ویتالیانی، مجسمه ساز کوتاهقامت و ماهری است که در پایان عمرش کارش مراقبت از شاهکارش، مجسمهای اسرارآمیز بود.
آندریا که پیشتر فیلمنامهنویس بود، رمان نزدیک به ۶۰۰ صفحهای «مراقبت از او» را به زبان فرانسوی نوشته و در خلال آن چندین دهه پر فراز و نشیب قرن بیستم در ایتالیا، از جمله سالهای ظهور فاشیسم و زمانی که میموی جوان پیوند شدیدی با دختر ماجراجوی یک خانواده اشرافی برقرار میکند، را روایت میکند.
۱۰ عضو آکادمی گنکور که این جایزه را اهدا میکنند، هنگام ناهار در رستوران دروان پاریس - جایی که برندگان از سال ۱۹۱۴ معرفی میشوند- نام برنده امسال را اعلام کردند. دهها روزنامهنگار برای شنیدن نام برنده در برابر رستوران جمع شده بودند.
در فرانسه، گنکور پرابهتترین جایزه کتاب است و میتواند اوج کار برجسته یک نویسنده را تعیین کند. مارسل پروست، سیمون دوبووار و پاتریک مودیانو از جمله برندگان سابق این جایزه هستند که بعدها جایزه نوبل ادبیات را نیز دریافت کرد.
کتاب برنده از فهرست نهایی که شامل سه کتاب دیگر بود، انتخاب شد. رقبای برنده گنکور امسال عبارت بودند از:
«هوموس» نوشته گاسپار کونیگ، درباره تلاش دو دانشجوی رشته کشاورزی که درگیر مشکلات آب و هوایی هستند و در نهایت مسیرهای کاملاً متفاوتی میروند؛ کوین، پسری از طبقه کارگر، یک شرکت کمپوست موفق راهاندازی میکند و وارد دنیای سرمایهداری سبز میشود و آرتور که از طبقه متوسط بورژوازی است، برای نجات املاک خانوادگی که توسط آفتکشها ویران شده مبارزه میکند و راهی بسیار رادیکالتر در پیش میگیرد.
«سارا، سوزان و نویسنده» نوشته اریک راینهارت، نویسندهای با سابقهتر که رمان سال ۲۰۱۴ وی به تازگی در قالب فیلمی در کن ارایه شد، دو داستان در هم تنیده از زنانی را روایت میکند که برای آزادی میجنگند. سارا یک زن خانهدار ناراضی است که به طور موقت شوهرش را ترک میکند و داستان خود را برای نویسندهای که تحسینش میکند تعریف میکند و او نیز به نوبه خود سوزان را خلق میکند که جفت تخیلی سارا است.
«ببر غمگین» نوشته نیگی سینو نویسنده کمتر شناخته شده فرانسوی که در مکزیک زندگی و تدریس میکند هم روایتی دلخراش از تجاوز به کودکی توسط ناپدریاش در کوههای آلپ فرانسه است که به بهانه این داستان تحلیلی قدرتمند از مسایل مربوط به آزار کودکان را ارایه میکند. این رمان جوایز متعددی برده و جایزه فمینای امسال که یک جایزه ادبی معتبر است که هیات داورانش را فقط زنان تشکیل میدهند، از جمله آنهاست.
جایزه گنکور جایزهای نمادین است که به برندهاش فقط ۱۰ یورو اهدا میکند، اما برنده بلافاصله در کانون توجه قرار میگیرد و در آستانه کریسمس با فروشی قبال توجه روبهرو میشود. برخی از برندگان پیشین این جایزه از جمله «ناهنجاری» که تریلری علمی-تخیلی درباره اسرار مربوط به پرواز پاریس-نیویورک بود و سال ۲۰۱۹ برنده گنکور شد، بیش از یک میلیون نسخه تنها در فرانسه فروش کرد.
سال پیش بریژیت ژیرو برای «سریع زندگی کن» به عنوان برنده گنکورانتخاب شد. رمان وی درباره علل تصادفی بود که منجر به کشته شدن شریک زندگی او شد و پیچشهای کوچک سرنوشت را که ممکن بود مانع از این رویداد شود، بررسی میکرد. او سیزدهمین زنی بود که در ۱۲۰ سالی که این جایزه اهدا میشود، آن را دریافت کرد.
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