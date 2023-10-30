به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، فینالیست‌های دو جایزه معتبر ادبی فرانسه انتخاب و معرفی شدند.

در فهرست اولیه گنکور ۱۶ رمان جای گرفته‌ بودند و اکنون ۴ فینالیست که در ۳ مرحله به مرحله پایانی راه یافتند شامل این نویسندگان هستند:

«مراقب او باش» نوشته ژان باپتیست آندریا

«هوموس» نوشته گاسپار کونیگ

«سارا» نوشته اریک راینهارد

«ببر غمگین» نوشته نیکی سینو

از میان فینالیست‌ها، برنده ۷ نوامبر معرفی می‌شود.

هیات داوران رنودو به ریاست ژان نوئل پانکرازی هم پس از معرفی فینالیست‌های گنکور، فینالیست‌های خود را معرفی کردند که شامل این نویسندگان است:

در بخش ر مان:

«خشمگین» نوشته سورج چالاندون

«پانوراما» نوشته لیلیا حسنین

«هوموس» نوشته گاسپار کونیگ

«ژول و ژو» نوشته آلکسی سالاتکو

«گستاخ‌ها» نوشته آن اسکات

در بخش کتاب غیرداستانی:

ژان لوک بار برای «دوگل، یک زندگی. مرد هیچکس»

برونو دو سزوله برای «عصا و پر»

هوبرت حداد برای «هنر و آینه آن»

پل پاولوویچ برای «همه جاودانه‌ها»

اعلام نام برنده رنودو درست بعد از معرفی برنده گنکور، ۷ نوامبر در رستوران «دروان» پاریس انجام می‌شود. رنودو هر سال کسی را انتخاب می‌کند که برنده گنکور آن سال نباشد؛ هر چند امسال تنها یک فینالیست مشترک در فهرست این دو جایزه معتبر ادبی فرانسه وجود دارد. سال پیش در حالی که جایزه گنکور به بریژیت ژیرو برای رمان «سریع زندگی کن» از انتشارات فلاماریون اهدا شد رنودو جایزه خود را به سیمون لیبراتی برای «اجرا» اهدا کرد.