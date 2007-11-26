گلبن درباره ساخت مستند داستانی "حدیث سرو" به خبرنگار مهر گفت: "این مستند در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای در گروه تاریخ، فرهنگ و اندیشه دینی شبکه چهار تهیه شده است. شبکه چهار برای معرفی شخصیت‌های علمی و دینی مجموعه مستند "ستارگان درخشان" را تهیه کرده و زندگی علامه طباطبایی هم دستمایه ساخت مستند "حدیث سرو" قرار گرفته است."

کارگردان مجموعه "حدیث سرو" افزود: "در این برنامه با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی و خاطرات نزدیکان و شاگردان گوشه‌هایی از زندگی ایشان، داستان زندگی علامه از کودکی، سفر به نجف، تحصیل در محضر اساتید و خصوصیات روحی و اخلاقی ایشان به تصویر کشیده شده است."

مستند "حدیث سرو" را مجتبی راعی تدوین کرده و هم‌اکنون در مرحله صداگذاری است. گلبن علاوه بر این، سه مجموعه دیگر برای "ستارگان درخشان" ساخته و در آنها به زندگی سه تن از بزرگان عرصه علم و دین پرداخته است. از آنجا که هنوز بخش‌هایی از "ستارگان درخشان" کامل نشده، زمان پخش آن نیز مشخص نیست.

از عوامل مجموعه مستند "حدیث سرو" می‌توان به عبدالکریم عرشی تهیه‌کننده، ایرج عاشوری مدیر تصویربرداری، علیرضا فالیزی مدیر تولید، سیدمحمد میرزمانی موسیقی متن، مهدی فقیه طراح صحنه و لباس، ابوالقاسم پورشکیبایی و محمدعلی مشکین‌فرد نقش‌آفرینان، شهنام اسدی گریم و فرخ ماهرانی گرافیک اشاره کرد.