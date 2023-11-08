ماموریت تاج به سازمان لیگ برای تهیه ۱۰ سِت داوری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتقادهای زیادی که از داوران لیگ برتر بابت نحوه قضاوت آنها در مسابقات مطرح شد، مهدی تاج رئیس، مهدی محمدنبی نایب رئیس اول و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال به همراه حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ جلسه‌ای را با خداداد افشاریان رئیس و سایر اعضای کمیته داوران برگزار کردند.

در این جلسه و پس از درخواست اعضای کمیته داوران، مهدی تاج به حیدر بهاروند دستور داد تا ۱۰ سِت داوری برای قضاوت هرچه بهتر داوران در رقابت‌های لیگ برتر تهیه شود.

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران در این رابطه گفت: به دستور رئیس فدراسیون فوتبال، قرار شد ۱۰ سِت داوری را در اسرع وقت سازمان لیگ تهیه کند و در اختیار داوران قرار دهد، همچنین پرداختی به داوران هم صورت بگیرد تا هیچ داوری از فدراسیون طلبکار نباشد و سازمان لیگ هم با همکاری فدراسیون اقدام به حل این مشکل کند.

همچنین با اعلام خداداد افشاریان هر داوری در طول فصل سه نمره تأثیرگذار دارد و اگر اشتباهات تأثیرگذاری مرتکب شود به یک رده پایین‌تر خواهد رفت.