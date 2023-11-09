اعتصاب ۱۱۸ روزه بازیگران آمریکا تمام شد/ قرارداد جدید تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، نمایندگان انجمن بازیگران آمریکا در نهایت عقد توافقنامه آزمایشی را تصویب کردند. این قرارداد به طولانیترین اعتصاب بازیگران علیه استودیوهای فیلم و تلویزیون در تاریخ هالیوود پایان میدهد.
این انجمن چهارشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که اعتصاب ۱۱۸ روزه به طور رسمی ساعت ۱۲:۰۱ صبح روز پنجشنبه به پایان میرسد.
کمیته مذاکره انجمن بازیگران این توافق را به اتفاق آرا تصویب کرد. این توافقنامه روز جمعه برای تصویب به هیات مدیره انجمن بازیگران میرود.
دو طرف گفتگو در چند روز اخیر مشغول نهایی کردن این قرارداد بودند، که شامل حفاظت از حقوق بازیگران در برابر هوش مصنوعی و افزایش تاریخی دستمزد آنها خواهد بود. افزایش حداقل ۷ درصد که ۲ درصد بیشتر از افزایش دریافتی توسط انجمن نویسندگان آمریکا و انجمن کارگردانان آمریکا است، در این مذاکرات تصویب شد.
در ایمیلی که به اعضای انجمن بازیگران ارسال شده گفته شده پرداخت دستمزد مشارکت در پخش آنلاین و افزایش کمکهای بازنشستگی و سلامت هم در نظر گرفته شده است. به گفته هیات مذاکره کننده ارزش این قرارداد در مجموع بیش از یک میلیارد دلار است.
انجمن در این ایمیل به اعضا گفته است: ما به قراردادی رسیدهایم که اعضا را قادر میسازد تا مشاغل پایدار ایجاد کنند. هزاران بازیگر در حال حاضر و آینده از این کار بهره خواهند برد.
انتظار میرود انجمن با رسیدن به توافق مورد نظر جشنهایی در سراسر کشور برگزار کند.
کوین ای وست، یکی از اعضای کمیته گفت پس از تایید قرارداد، اشک شادی در اتاق کمیته جاری شد. وست افزود: تایید نهایی به اتفاق آرا به دست آمد. کار دشواری بود و ۲ هفته واقعاً طولانی را پشتسر گذاشتیم. وی افزود: توافق نهایی بینقص نیست، اما رسیدن به این نتیجه یک دستاورد فوقالعاده بود.
بن وایتهیر، یکی دیگر از اعضای کمیته هم این قرارداد را یک پیروزی بزرگ خواند و افزود: ما تاریخ را ساختیم و انجمن موفق شد یک تغییر ساختاری در مبحث دستمزد برای پخش استریم به دست آورد. این دستاورد گرچه آنچه میخواستیم نبود، اما مذاکرات بعدی در سال ۲۰۲۶ دستاوردهای بهتری خواهد داشت.
انتظار میرود جزییات کامل روز جمعه پس از رایگیری هیات مدیره منتشر شود.
هر چه مذاکرات به خط پایان نزدیکتر میشد، موضوع هوش مصنوعی یکی از پیچیدهترین موارد بود. برای این امر دانکن کرابتری-ایرلند، مذاکرهکننده ارشد انجمن، چهارشنبه از طریق زوم با کارول لومباردینی، مدیر عامل اتحادیه تهیهکنندگان فیلم و تلویزیون دیدار کرد تا درباره آخرین جزییات صحبت کنند.
گروه تولیدکنندگان (AMPTP ) هم گفت از دستیابی به یک توافق آزمایشی راضی و مشتاقانه منتظر از سر گرفتن کار است. باب ایگر، مدیرعامل دیزنی اوایل روز چهارشنبه هشدار داده بود که اگر به سرعت به توافق نرسند، تأثیر مالی اعتصاب شدیدتر خواهد شد.
در نهایت اعضای انجمن باید برای تصویب توافق رای دهند که احتمالاً حداقل یک هفته یا بیشتر طول میکشد. اما اعتصاب به پایان رسیده و بازیگران میتوانند روز پنجشنبه سر کار باشند.
نظر شما