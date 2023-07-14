اعتصاب انجمن بازیگران آمریکا هم شروع شد/ هالیوود در خاموشی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ورایتی، انجمن بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA ) دیروز پنجشنبه اعلام کرد که در برابر استودیوهای فیلم و تلویزیون اعتصاب خود را شروع کرده و برای دومین بار در تاریخ هالیوود به نویسندگان در صف اعتصاب می‌پیوندد.

دانکن کرابتری-ایرلند، مذاکره کننده ارشد این انجمن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: کمیته رهبری انجمن صبح پنجشنبه با برگزاری جلسه به اتفاق آرا به تصویب پیشنهاد اعتصاب که توسط کمیته مذاکره مطرح شد، رأی داد.

وی افزود: اعضای انجمن باید از کار خود تا زمانی که یک قرارداد منصفانه به دست آید، خودداری کنند. آنها هیچ راه جایگزینی برای ما باقی نگذاشتند.

اعتصاب از صبح جمعه آغاز می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، اعضای انجمن بازیگران تا زمانی که اعتصاب در حال اجرا است، نمی‌توانند در فرش قرمز اولین اکران‌ها شرکت کنند، در مصاحبه برای معرفی کارهای تکمیل شده شرکت کنند، در مراسم جوایز شرکت کنند یا در جشنواره‌های فیلم حضور یابند و حتی به معرفی پروژه‌ها در رسانه‌های اجتماعی بپردازند.

فران درشر رئیس انجمن بازیگران در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت: ما قربانی یک مجموعه بسیار حریص هستیم. به همین دلیل در جایی باید بایستیم و بگوییم نه، ما دیگر نیستیم. مگر دیوانه هستید؟ این چه کاری است که می‌کنید؟ چرا این رفتار را انجام می‌دهید؟

وی در سخنان پرشور خود استدلال کرد که استریمینگ و هوش مصنوعی مدل صنعت سرگرمی را تغییر داده ولی تغییری در قراردادهای بازیگران ایجاد نشده است.

وی افزود: اگر اکنون نایستیم همه در خطر خواهیم بود. شما نمی‌توانید روش‌های درآمدزایی را تغییر دهید و انتظار نداشته باشید که قراردادهای ما تغییر نکند. من نمی‌توانم باور کنم استودیوها ادعای فقر می‌کنند و صدها میلیون دلار به مدیران اجرایی خود می‌دهند، شرم بر آنها.

قرارداد انجمن بازیگران نیمه شب چهارشنبه - پس از آنکه یک بار تا ۱۲ جولای تمدید شد- پایان رسید و یک ماه مذاکره دستاورد قابل توجهی نداشت.

از سوی دیگر کمیته اتحاد تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون استدلال می‌کند قراردادی را ارائه کرده که میزان قابل توجهی از نظر بازنشستگی و سلامتی بالاتر است و از تست بازیگری و سریال کوتاه‌تر حمایت می‌کند و پیشنهاد جدیدی برای استفاده پیشگامانه از هوش مصنوعی مطرح می‌کند.

این کمیته در بیانیه‌ای گفت: اعتصاب قطعاً نتیجه‌ای نیست که ما به آن امیدوار بودیم، زیرا استودیوها نمی‌توانند بدون بازیگران و مجریانی که برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های ما را زنده می‌کنند، فعالیت کنند.

به این ترتیب تمام تولیدات تحت قرارداد تلویزیون و فیلم با حضور بازیگران عضو انجمن بازیگران فوری متوقف می‌شود و پروژه‌های این بازیگران چه در آمریکا چه در سراسر جهان متوقف می‌شود.

این اعتصاب اولین اعتصاب بازیگران از سال ۱۹۸۰ است.

تنها «اعتصاب مضاعف» قبلی که شامل بازیگران و نویسندگان می‌شد سال ۱۹۶۰ رخ داد، زمانی که انجمن بازیگران فیلم توسط رونالد ریگان رهبری می‌شد. در آن اعتصاب، هم نویسندگان و هم بازیگران با مسائل ناشی از طلوع تلویزیون دست به گریبان بودند و توانستند برای پخش مجدد در تلویزیون و پخش فیلم از تلویزیون امتیازهایی به دست آوردند و اولین طرح بازنشستگی و رفاهی را ایجاد کردند.

این بار هر دو اتحادیه در حال مبارزه برای استفاده از افزایش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی هستند که به گفته آنها دستمزدها را افزایش نمی‌دهد و حفظ این حرفه را برای افراد طبقه متوسط دشوار کرده است. هر دو اتحادیه همچنین هوش مصنوعی را از موضوع‌های اصلی می‌دانند و نگرانند استودیوها آن را جایگزین کنند تا بی‌ارزش‌تر کردن بیشتر کارشان را نشان دهند.