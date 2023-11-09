شکست بی سابقه و غیر قابل جبران صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی ظهر پنجشنبه در همایش «طوفان الاقصی آغازی بر اضمحلال رژیم صهیونیستی» اظهار کرد: ۱۲۰ کشور در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل با فلسطین همراهی کردند، ۵۵ کشور به حمایت از فلسطین رأی ممتنع دادند و فقط ۱۲ کشور از جمله کشورهای غربی و برخی کشورهای کوچک و جزیرهای در حمایت از فلسطین رأی منفی دادند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: صهیونیستها علاوه بر اینکه در جریان عملیات «طوفان الاقصی» شکست سخت نظامی، اطلاعاتی و امنیتی متحمل شدند، در عرصه افکار عمومی جهان نیز شکست خوردند.
وی بیان کرد: حتی در کشورهایی که حمایت صریح از رژیم صهیونیستی میکنند نیز اجتماعات حمایتی مردمی از فلسطین شکل گرفته است که بخشی بخاطر اطلاع رسانی از وقایع امروز غزه و بخش عمده آن به خاطر خونهای ریخته شده کودکان معصوم فلسطینی است.
حسینی ادامه داد: البته صهیونیستها در روایت نخست و اطلاع رسانی حادثه نیز از جبهه مقاومت شکست خوردند و اطلاع رسانی شکست اسرائیل توسط جبهه مقاومت به خوبی صورت گرفت.
سکوت مدعیان حقوق زنان
معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه وقتی پارسال یک خانم در ایران از دنیا رفت چه جنجالی برای حقوق زنان راه انداخته شد، گفت: همه وزرای خارجی اروپایی در این خصوص موضع گرفتند، اما اگر آنها راست میگویند چرا درباره شهادت سه هزار زن و بیش از پنج هزار کودک فلسطینی و مفقود شدن بیش از ۲ هزار نفر دیگر زیر آوار بمبارانها سکوت کرده اند.
وی بیان کرد: چرا غربیها در برابر این کشتارها واکنش نشان نمیدهند و حتی از اسرائیل حمایت هم میکنند، این در حالی است که برخی سران غرب برخلاف عرف دیپلماتیک با هواپیمای نظامی به تلآویو رفتند و با خود سلاح بردند تا به شکل نمادین حمایت همه جانبه و نظامی خود را از رژیم صهیونیستی نشان دهند.
حسینی ادامه داد: اسرائیلیها با استناد به نظر کارشناسان و وقایع روی داده در حمله زمینی به غزه و با وجود همه حمایتها نتوانستند در عرصه نظامی موفقیتی بدست بیاورند، ارزش پول آنها روز به روز در حال کاهش است و شاخص بورس آنها به پایینترین حد رسیده و از طرفی شاهد مهاجرت معکوس یهودیان از سرزمینهای اشغالی فلسطین هستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: بارها و پیش از این رژیم صهیونیستی درگیریهایی با حزب الله و غزه داشته است، اما در نهایت این رژیم مجبور به عقب نشینی شده است.
وی با اشاره به سختیها و خسارات فراوان جنگ ۳۳ روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی برای جبهه مقاومت افزود: با پایداری پیروزی برای جبهه مقاومت ماند و دشمن عقب نشینی کرد و اکنون نیز با یاری و نصرت خدا پیروزی نزدیک است.
حسینی گفت: اگر فلسطینیان خسارت دیده اند و یا شهدایی در جریان عملیات طوفان الاقصی داده اند، نباید فراموش کنیم خسارت اسرائیلیها بیشتر و البته بی سابقه بوده است، آنها کشته و اسیر زیادی داده اند به طوریکه دهها شهرک صهیونیستی تخلیه شده و صدها هزار اسرائیلی آواره شده اند، موضوعی که تاکنون بی سابقه بوده است.
معاون رئیس جمهور خسارات رژیم صهیونیستی را غیرقابل ترمیم دانست و افزود: مرور آمار تلفات صهیونیستها در درگیری سال ۲۰۰۸، ۱۳ کشته و در تنش سال ۲۰۱۲ با غزه نیز ۲۰ کشته بوده است، در درگیریهای سال ۲۰۱۴ که تلفات زیادی به اسرائیل متحمل شد، صهیونیستها ۷۰ کشته دادند و در تقابل نظامی سال ۲۰۲۱ نیز صهیونیستها ۱۲ کشته دادند، در این نبردها اسرائیل حمله میکرد و فلسطینیها دفاع میکردند و شهید میدادند.
وی تصریح کرد: اما در عملیات طوفان الاقصی که پس از عید و تعطیلات یهودیان رخ داد، همه دیدیم اسرائیل با تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی و امنیتی غافلگیر شد و حتی دیوار امنیتی- الکترونیکی یک میلیارد دلاری اطراف غزه نیز کار ساز نشد و با یک شبیخون فلسطینیها، حتی فرماندهان اسرائیلی را از رختخواب بیرون کشیده و دستگیر کردند.
حسینی به ورود مقتدارانه و تمام عیار حزب الله در تقابل با اسرائیل اشاره کرد و گفت: حزب الله لبنان نیز ۲ روز بعد از عملیات طوفان الاقصی، وارد درگیری جدی با اسرائیل شد و به حمایت از حماس پرداخت.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس تصریح کرد: امروز آمریکا و قدرتهای اروپایی علیه یک گروه جهادی و با جمع محدود متحد شده اند اما با نصرت الهی این گروه، اقدامات خود را پیش میبرد.
به گفته وی، با کمال تأسف در جریان این نبردها فلسطینیها حدود ۱۱ هزار شهید داده اند و برای درک شمار بالای شهدا باید بدانید استانهای همدان و خراسان رضوی در طول هشت سال دفاع مقدس به ترتیب هشت هزار و ۱۵ هزار شهید تقدیم کرده اند.
حسینی خسارات رژیم صهیونیستی را غیرقابل ترمیم دانست و اظهار کرد: خوشبختانه دیپلماسی و میدان در این دولت در کنار هم هستند، نه مانند گذشته که بخشی، مانع کار دیپلماسی بود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: همانطور که وزیر خارجه دولت سیزدهم همراهی با میدان دارد، رئیس جمهور نیز هر روز با سران کشورها موضوع غزه را پیگیری میکند، اگر این اقدامات تأثیر نیز نداشته باشد اما بازتاب جهانی خوبی دارد و مشخص میکند چه کسانی در این عرصه کوتاهی میکنند و چه کشورهایی اقدامات خوبی داشته اند.
وی ادامه داد: اکنون سوخت و ارزاق مختلف از برخی کشورهای منطقه و همسایه به صهیونیستها ارسال میشود، لازم است با پیگیریها یا مانع این اقدامات شد و یا امداد رسانی به مردم غزه سرعت گیرد.
حسینی با بیان اینکه اسرائیل در تقابل با حماس هیچ خط قرمزی را رعایت نکرده است، افزود: مردم فلسطین نیز با وجود سختیها این مسیر را پذیرفتهاند، امیدواریم این حرکت آغازی بر اضمحلال و فروپاشی این رژیم نامشروع در منطقه باشد.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: شبکه مقاومت عراق پایگاههای آمریکا را همه روزه هدف قرار میدهد، یمن و حزب الله لبنان نیز وارد معرکه شده اند و آمریکاییها بیشترین آسیب پذیری را در منطقه دارند، پس از حمله ما به پایگاه آمریکایی «عین الاسد»، هیمنه آمریکا در منطقه از بین رفته و و هر روز به آنها حمله میشود.
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