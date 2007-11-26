  1. بین الملل
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۰

فلسطینیان هدف کنفرانس آناپولیس را بر هم زدن ثبات منطقه می دانند

مرکز نظرسنجی فلسطین(PCPO) بر اساس جدید ترین نظرسنجی خود اعلام کرد که اکثر فلسطینیان هدف کنفرانس آناپولیس را برهم زدن ثبات منطقه می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، این نظرسنجی از هزار و 200 شهروند فلسطینی بالای 18 سال در کرانه باختری، نوارغزه و قدس شرقی به عمل آمده است که 62 درصد درباره اهداف کنفرانس آناپولیس تردید دارند.

6/58 درصد حاضران در این نظرسنجی بر این باورند که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان برقراری صلح پایدار و واقعی با فلسطینی ها نیست.

این نظرسنجی از تاریخ 27 اکتبر تا 6 نوامبر برگزار شد.

کنفرانس آناپولیس روز سه شنبه (27 نوامبر) آغاز و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.

کد مطلب 593488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها