فلسطینیان هدف کنفرانس آناپولیس را بر هم زدن ثبات منطقه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، این نظرسنجی از هزار و 200 شهروند فلسطینی بالای 18 سال در کرانه باختری، نوارغزه و قدس شرقی به عمل آمده است که 62 درصد درباره اهداف کنفرانس آناپولیس تردید دارند.

6/58 درصد حاضران در این نظرسنجی بر این باورند که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان برقراری صلح پایدار و واقعی با فلسطینی ها نیست.

این نظرسنجی از تاریخ 27 اکتبر تا 6 نوامبر برگزار شد.

کنفرانس آناپولیس روز سه شنبه (27 نوامبر) آغاز و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.