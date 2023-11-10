حوزه هنری از تولید فیلم مستند در محورهای مختلف حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن محمودی افزود: فراخوان فیلم مستند، داستانی و پویانمایی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.
وی ابراز داشت: موضوع این فراخوان «انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، روایت پیشرفت» است.
محمدی گفت: شرکت در این فراخوان برای همگان آزاد است و شرکت کنندگان میتوانند حداکثر ۴ طرح ارسال کنند.
محمودی یادآوری کرد: آثار باید در قالب Word بوده و از ارسال فایل به صورت، عکس یا دستنوشته خودداری شود.
وی ادامه داد: علاقه مندان میتوانند تا پایان روز شنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۲ آثار خود را از طریق فضای مجازی به شماره تلفن ۰۹۳۸۷۶۱۷۰۳۱ ارسال کنند.
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