حوزه هنری از تولید فیلم مستند در محورهای مختلف حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن محمودی افزود: فراخوان فیلم مستند، داستانی و پویانمایی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.

وی ابراز داشت: موضوع این فراخوان «انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، روایت پیشرفت» است.

محمدی گفت: شرکت در این فراخوان برای همگان آزاد است و شرکت کنندگان می‌توانند حداکثر ۴ طرح ارسال کنند.

محمودی یادآوری کرد: آثار باید در قالب Word بوده و از ارسال فایل به صورت، عکس یا دست‌نوشته خودداری شود.

وی ادامه داد: علاقه مندان می‌توانند تا پایان روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ آثار خود را از طریق فضای مجازی به شماره تلفن ۰۹۳۸۷۶۱۷۰۳۱ ارسال کنند.