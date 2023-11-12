خزانه داری آمریکا دروغ می گوید/ دارو برای مردم ایران تحریم است

احمد قویدل، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: آمریکا سالها است به طرز موذیانه ای در حالی که در سایت خزانه داری آمریکا عوام فریبانه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را از تحریمها خارج نموده اما عملاً با تحریم بانکهای اصلی کشور، تأمین دارو برای مردم ایران تحریم است.
وی افزود: شواهد و قرائن غیر قابل انکاری وجود دارد که ابعاد تحریمهای یکجانبه و غیر انسانی آمریکا کاملاً متوجه سلامت مردم ایران است. در این فرآیند غیر انسانی تحمیلی به مردم ایران، دسترسی به داروهای تخصصی برای درمان بیماران دیر درمان و بیماران خاص کاملاً محدود و اخیراً قطع گردیده است. آخرین اقدام آمریکا و متحدانشان پس از تحریم بانک نیکو، تحریم بانک "ورن گلد" بوده که یکی از آخرین راههای تأمین ارز برای داروهای مورد نیاز ایرانیان، با این اقدام بسته شد. متأسفانه متحدان اروپایی آمریکا با سکوت در مقابل این اقدام جنایتکارانه و در موارد محدود صرفاً اظهار تأسف از عدم دسترسی بیماران ایرانی به دارو، شریک این اقدام ضد بشری و تهدید "حق بر سلامت " ایرانیان شدهاند.
قویدل ادامه داد: در حالی که فارغ از غیر انسانی بودن موانع بانکی برای خرید دارو توسط دولت ایران، امکان تأمین دارو برای مردم ایران به سادگی از محل داراییهای مسدود شده ایران در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و دارد. اگر کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر سلامت مردم ایران در اتحاد نامیمون آمریکا و اروپا وجود داشت تا کنون راه استفاده از این منابع برای تأمین داروهای مورد نیاز مردم ایران از محل این داراییها میسر میگردید.
وی افزود: لازم به تاکید است در حوزه بیماران خاص و دیر درمان از آنجا که تأمین دارو با سفارش شرکتهای وارد کننده میسر است و فرآیند تحویل این دارو ها زمانبر است، هر کانال تأمین ارزی که بسته میشود عملاً شرکتهای وارد کنند قادر به انجام تعهدات خود نیستند و از آن مهمتر در صورت تأمین ارز مجدداً باید سفارش جدیدی ثبت شود که عملاً ماهها بیماران را از دسترسی به دارو محروم مینمایند. برای نمونه سه قلم از داروهای وارداتی بیماران هموفیلی شامل وُن ویلبراند فاکتور، فیبرونوژن و فاکتور ۱۳، از دو هفته پیش، کمیاب و از هفته پیش داروی ون ویلبراند فاکتور، در دسترس بیماران نیست. یک گروه از مصرف کنندگان این دارو زنان با مشکلات انعقادی هستند. از آنجا که زنان و دختران به صورت طبیعی عادت ماهیانه دارند، عدم دسترسی به این دارو عملاً آنها را گرفتار خونریزیهای شدید میکند و سلامت آنان و ساختارهای زندگی زناشویی آنها در مخاطره جدی قرار میگیرد.
این فعال حوزه سلامت گفت: البته این سه قلم دارو، فقط بخش بسیار کوچکی از تحمیل سیاستهای غیر انسانی آمریکا به مردم ایران است. دولت آمریکا با عوام فریبی، تحریمهای غیر انسانی و یکجانبه و غیر قانونی را تحت عنوان تحریم دولت ایران جلوه میدهد. در صورتی که اساساً هدف این تحریمهای غیر انسانی در حوزه سلامت، مردم به خصوص بیماران دیر درمان، سالخوردگان، زنان و کودکان است.
وی ادامه داد: اگر جنایات جنگی اسرائیل و متحدانش در غزه در افکار عمومی جهان روشن و آشکار است و انتقال تصاویر آن هر روز ابعاد این جنایات را روشنتر مینماید اما ابعاد پنهان " جنگ خاموش" تحریم با توجه به اثرات بطئی آن در سلامت مردم ایران نمیتواند در مسابقه رسانهای با این جنایات جنگی در غزه در تیتر رسانههای گروهی قرار گیرد. اما یک حقیقت مشترک در در هر دو جنایت قابل درک است و آن این است که مردم بیگناه به خصوص زنان و کودکان و سالخوردگان و بیماران، اولین قربانیان سیاستمدارانی هستند که اساساً جان مردم برای آنها ارزشی ندارد. البته یک تفاوت هم بین جنگهای کلاسیک و جنگهای خاموش از نوع تحریم وجود دارد و آن اینکه اساساً در جنگهای کلاسیک واکنش افکار عمومی در جهان به هنگام هدف قراردادن غیر نظامیان توسط کشورهای متخاصم در رابطه با وقوع جنایت جنگی عکس العمل نشان میدهند. اما در جنگهای تحمیلی خاموش از نوع تحریم از همان ابتدا غیر نظامیان هدف جنایت قرار دارند و آنها را از دسترسی به حق سلامت محروم مینمایند.
مدیر عامل پیشین کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا راه حلی برای پایان دادن به عدم دسترسی مردم ایران به دارو با توجه به ظرفیتهای بین المللی وجود دارد یا خیر، گفت: نزدیک ترین راه حل برای تأمین ارزهای مورد نیاز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داراییها مسدود ایران در قطر است که میتواند منشأ تأمین داروهای مورد نیاز مردم ایران باشد. امکان استفاده از این منابع حتی با شروط غیر منصفانه آمریکا و متحدانش کاملاً میسر است. شرکتهای تأمین دارو در اروپا میتوانند با توجه به سوابق معاملاتی شرکتهای وارد کننده دارو به خصوص در حوزه داروهای بیماران خاص و دیر درمان متکی به اعتبار این روابط از عدم دسترسی بیماران ایرانی به دارو جلوگیری کنند.
وی افزود: این نوع رویکرد در حد معینی میتواند انعکاسی از وفاداری این شرکتها به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل مصرف کنندگانی باشد که سالها منشأ در آمد برای این شرکتها بودهاند.
قویدل در پایان گفت: این انتظار از ایرانیان ساکن خارج از کشور وجود دارد که مراجع بین المللی و دولتهای اروپایی و آمریکا را جهت رفع تحریمهای دارویی مردم ایران تحت فشار قرار دهند و اقدامات عوام فریبانه آمریکا که مدعی عدم تحریم دارو و تجهیزات پزشکی برای ایرانیان است، افشا نمایند. بدیهی است اقدامات دیپلماتیک وزارت امو خارجه ایران و پیگیری امور از طریق مراجع بین المللی میتواند راهگشا باشد. افکار عمومی جهان باید از این حقیقت مطلع شوند که مردم ایران هدف تحریمهای غیر انسانی و یکجانبه آمریکا قرار گرفته و عملاً با تحریم بانکهایی که در آمدهای نفتی ایران به آن واریز میشود امکان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را از ایران سلب نموده است.
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