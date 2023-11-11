به گزارش خبرنگار مهر، خیر الله خادمی امروز شنبه در بازدید از پروژه ریلی رشت _ کاسپین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای این پروژه ریلی روند خوبی داشته و با توجه به شرایط سخت اجرا پیشرفت قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به شرایط سخت اجرای پروژه ریلی رشت _ کاسپین افزود: مسیر پروژه ریلی رشت به کاسپین در شرایط مرطوب و لجنی در حال اجرا است و همین موضوع کار را برای سرعت بخشی پروژه سخت کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام پروژه ریلی رشت _ کاسپین ظرف ۲ ماه آینده خبر داد و اضافه کرد: شرایط آب و هوایی و رطوبت بالای زمین سرعت اجرای پروژه ریلی را کُند کرده است.

خادمی با اشاره به اهمیت پروژه ریلی رشت _ کاسپین _ آستارا بیان کرد: خط ریلی رشت _ کاسپین از پروژه‌های مهم ریلی کشور است که روند اجرای آن به سرعت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه انقلابی در حوزه ریل گذاری در کشور به راه افتاد است، افزود: تاکنون در پروژه‌های کشور حدود ۵۰۰ کیلومتر ریل گذاری شده که در گذشته میانگین ریل گذاری سالانه به کمتر از ۲۰۰ کیلومتر می‌رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای ۴ پروژه ریلی در کشور بیان کرد: پروژه راه آهن بستان آباد به تبریز، راه آهن کردستان _ سنندج، رشت _ کاسپین و پروژه ریلی اردبیل ۴ پروژه مهم ریلی کشور است که سه مرکز استان به شبکه ریلی کشور متصل شد.