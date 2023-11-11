به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر ابراهیمی در نشست کارگروه هماهنگی توزیع شیر رایگان در مدارس استان بوشهر از اجرایی شدن این طرح از هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: شیر رایگان ۲ روز در هفته و تا پایان سال ویژه دانش‌آموزان ابتدایی مدارس دولتی سراسر استان بوشهر توزیع می‌شود.

وی کیفیت شیرهای مدارس را نیمه چرب با حجم ۲۰۰ سی سی و دارای رتبه A از نظر کیفی دانست و اضافه کرد: اعتبار هزینه تهیه این شیر از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است و این شیرها غیرقابل فروش بوده و الزاماً باید توسط دانش‌آموز مصرف شود.

ابراهیمی با اشاره به سرانه مصرف شیر در بین دانش‌آموزان و اثر وضعی آن بر موفقیت تحصیلی آنها خاطرنشان کرد: شیر رایگان ۲ روز در هفته و تا پایان سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان دوره پیش دبستانی و ابتدایی در مدارس دولتی سراسر استان بوشهر قرار می‌گیرد.

معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش بوشهر با تأکید بر دقت نظر آموزش و پرورش بر سلامت شیرهای تأمین شده اضافه کرد: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان بهداشت مدارس آموزش و پرورش به عنوان ناظرین کیفی بر توزیع این شیر نظارت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۲۲ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی و پیش دبستانی مدارس دولتی سراسر استان بوشهر تحت پوشش شیر رایگان قرار دارند.