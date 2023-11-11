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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۱

معاون آموزش و پرورش بوشهر:

۱۲۲ هزار دانش‌آموز استان بوشهر زیر پوشش شیر رایگان قرار دارند

۱۲۲ هزار دانش‌آموز استان بوشهر زیر پوشش شیر رایگان قرار دارند

بوشهر- معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: بیش از ۱۲۲ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی و پیش دبستانی زیر پوشش شیر رایگان قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر ابراهیمی در نشست کارگروه هماهنگی توزیع شیر رایگان در مدارس استان بوشهر از اجرایی شدن این طرح از هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: شیر رایگان ۲ روز در هفته و تا پایان سال ویژه دانش‌آموزان ابتدایی مدارس دولتی سراسر استان بوشهر توزیع می‌شود.

وی کیفیت شیرهای مدارس را نیمه چرب با حجم ۲۰۰ سی سی و دارای رتبه A از نظر کیفی دانست و اضافه کرد: اعتبار هزینه تهیه این شیر از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است و این شیرها غیرقابل فروش بوده و الزاماً باید توسط دانش‌آموز مصرف شود.

ابراهیمی با اشاره به سرانه مصرف شیر در بین دانش‌آموزان و اثر وضعی آن بر موفقیت تحصیلی آنها خاطرنشان کرد: شیر رایگان ۲ روز در هفته و تا پایان سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان دوره پیش دبستانی و ابتدایی در مدارس دولتی سراسر استان بوشهر قرار می‌گیرد.

معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش بوشهر با تأکید بر دقت نظر آموزش و پرورش بر سلامت شیرهای تأمین شده اضافه کرد: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان بهداشت مدارس آموزش و پرورش به عنوان ناظرین کیفی بر توزیع این شیر نظارت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۲۲ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی و پیش دبستانی مدارس دولتی سراسر استان بوشهر تحت پوشش شیر رایگان قرار دارند.

کد مطلب 5936360

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