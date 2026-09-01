به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح سه‌شنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته افزایش بادهای جنوب شرقی پدیده غالب مناطق دریایی خواهد بود، به ویژه در دریای عمان و تنگه هرمز که سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

وی افزود: به ویژه به شناورهای سبک و صیادی توصیه می‌شود در ترددهای خود بسیار احتیاط کنند و تا حد امکان به خصوص برای فردا و پس فردا از تردد در مناطق جاسک، سیریک، کوهستک، کلاهی، جنوب جزیره قشم و هرمز، هنگام و لارک در ساعات صبح تا ظهر خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شرایط دریا نسبت به ساعات صبح بهتر خواهد بود.

حمزه‌نژاد، تصریح کرد: افزایش بادهای جنوب شرقی موجب افزایش رطوبت نسبی در سطح منطقه خواهد شد و حتی شرایط رطوبتی می‌تواند نسبت به دیشب و پریشب بیشتر باشد.

وی بیان کرد: با توجه به تجمع رطوبت در سطح سواحل و جزایر، وقوع مه صبحگاهی در ساعات پایانی شب و ابتدایی صبح محتمل خواهد بود، اما با گرم شدن هوا به سمت ظهر این شرایط کاهش یافته و دید افقی بهتر خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: در ساعات بعدازظهر همچنان شرایط برای رگبار تابستانه باران در ارتفاعات استان به ویژه محدوده شهرستان بشاگرد مهیا خواهد بود.

حمزه‌نژاد، گفت: روز گذشته نیز گزارش بارش رحمت الهی از سردشت بشاگرد به میزان ۲.۲ میلی‌متر دریافت شد.