به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی وزنهبرداری کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد و معصومه حیدری ورزشکار هرمزگانی در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال با عملکردی موفق سه مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.
حیدری در حرکت یکضرب با ثبت رکورد ۵۰ کیلوگرم در حرکت دو ضرب با مهار وزنه ۶۶ کیلوگرمی و در مجموع با رکورد ۱۱۶ کیلوگرم در هر سه بخش موفق به کسب مدال برنز شد.
این موفقیت با مربیگری صمیه کمالی به دست آمد و حیدری توانست در رقابتهای قهرمانی کشور جایگاه خود را در جمع مدالآوران این مسابقات تثبیت کند.
کسب سه مدال برنز توسط این وزنهبردار جوان هرمزگانی دستاوردی قابل توجه برای ورزش استان در عرصه رقابتهای ملی به شمار میرود.
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