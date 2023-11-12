موافقت با تمدید قرارداد اجاره کارخانه نوآوری «آزادی»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و اختتامیه رقابت های سایبری پرچم که با حضور معاون علمی رییس جمهور در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد، درباره آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی گفت: وظیفه ما به عنوان دولت تسهیلگری، قاعده گذاری و ایجاد زمین بازی برای بازیگران یعنی افراد، تیم ها و شتاب دهنده ها است.

رییس پارک فناوری پردیس با اشاره به اینکه قرارداد ۵ ساله کارخانه نوآوری آزادی تمام شده است، افزود: ما بیش از ۲۰ جلسه برای مذاکره با مالک داشتیم و به این توافق رسیدیم که در مرحله اول قرارداد کارخانه را با مالک تمدید کنیم و در آینده در صورت امکان ملک کارخانه را خریداری کنیم.

صفاری نیا با بیان اینکه بیش از ۲ هزار نفر در کارخانه نوآوری در حوزه های مختلف از جمله آی تی و زیست فناوری مشغول به فعالیت هستند، گفت: هیچ نگرانی برای فعالیت تیم ها در کارخانه نوآوری آزادی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: پارک فناوری پردیس حمایت هایی را در قالب معافیت های مالیاتی برای تیم ها و تسهیلات مالی برای شتاب دهنده های در کارخانه نوآوری در دستور کار خود دارد.

صفاری نیا از برگزاری المپیک فناوری در سال آینده خبر داد و گفت: المپیک فناوری در ۵ حوزه رباتیک، هوش مصنوعی، کد نویسی و مسابقه پهپادها خواهد بود.

وی ادامه داد: این رقابت ها ابتدا در سطح منطقه ای و سپس در نیمه دوم سال آینده به میزبانی پارک در سطح کشوری برگزار خواهد شد.