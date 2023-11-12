سپهرزاد: به فدراسیون جهانی دوومیدانی شکایت کردیم/ شیطنت کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات دوی نیمه ماراتن قهرمانی آسیا روز شنبه به میزبانی کشور امارات و در شهر دبی برگزار شد و سه ورزشکار ایران، صابر چرخی، منصور بیات و محمدجعفر مرادی به ترتیب در رده‌های چهارم، ششم و هشتم ایستادند.

دوومیدانی کاران کشورمان در حالی در بین ۱۰ نفر اول قرار گرفتند که طبق قانون و آئین نامه مسابقات با توجه به ترکیب سه نفره نتایج آنها در بخش تیمی هم محاسبه می شد.

بنابر تائید فدراسیون دوومیدانی ثبت نام تیم ایران در بخش تیمی نیز انجام شده بود اما بعد از پایان رقابت های قهرمانی آسیا، خبری از نام تیم ایران در بخش تیمی نبود.

این اتفاق در حالی برای تیم ایران رقم خورده که با توجه به نتایج دوندگان تیم کشورمان می‌توانست به مدال طلا برسد و جایزه ۲۰ هزار دلاری را به خود اختصاص دهد.

تیم هند در رتبه نخست این رقابت ها ایستاده که هندی ها این روزها نفوذ خوبی در کنفدراسیون دوومیدانی آسیا دارند. تیم امارات هم میزبان رقابت ها در رده سوم قرار گرفته.

هادی سپهرزاد مدیر تیم های ملی دوومیدانی کشورمان در گفتگو با خبرنار مهر، در این خصوص گفت: تیم ایران برای شرکت در بخش تیمی هم ثبت نام شده بود و مشکلی از این بابت نداشتیم.

وی افزود: به طور قطع برای ایران شظینت کرده و این مدال از ما گرفته شده است. مکاتبات ما هم برای ثبت نام تیم وجود دارد.

مدیر تیم های ملی دوومیدانی کشورمان تاکید کرد: ما به فدراسیون جهانی دوومیدانی شکایت کرده ایم و منتظر هستیم تا تیم امروز به کشور بازگردد.