دوومیدانی کاران ایران بدون مدال به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، تیم ملی دو نیمه ماراتن کشورمان که با سه ورزشکار جهت شرکت در نخستین دره رقابت دو نیمه ماراتن قهرمانی آسیا عازم شهر دبی کشور امارات متحده عربی شده بود بدون کسب مدال به کار خود در این مسابقات پایان داد.

در بین نمایندگان ایران، صابر چرخی بهترین عملکرد را در بین ورزشکاران اعزامی کشورمان به این مسابقات داشت و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

همچنین منصور بیات دیگر دونده اعزامی کشورمان به این مسابقات در جایگاه ششم ایستاد و محمد جعفر مرادی نیز هشتم شد.

گفتنی است در این رقابت، ورزشکاران کشورهای ژاپن، چین و هندوستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.