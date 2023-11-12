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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

با مصوبه مجلس؛

به تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن رسیدگی می‌شود

به تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن رسیدگی می‌شود

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.

این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.

بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

کد مطلب 5936692
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مجتبی عربپور IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
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      پاسخ
      سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم میشم بابت نهضت ملی مسکن یزد که الان دوساله ثبتنام کردم اما هربار میرم راه وشهرسازی استان یزد میگن باید 3ماه صبر کنی همین جوری تا الان دوسال گذشته هیچکس هم پاسخگو نیس چکار کنم بنظر شما میشه راهنمایی کنین

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