قتل خانوادگی در تبریز/ زن و شوهر همدیگر را به قتل رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله جهان آرا امروز در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد درگیری خانوادگی در یکی از محلات تبریز مأموران کلانتری ۱۲ تبریز فوراً به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از حضور درمحل مشاهده می‌کنند که یک نفر آقا با همسرش در منزل یکی از بستگان خود بعلت اختلافات خانوادگی باهم درگیر و با چاقو همدیگر را به قتل رسانده اند.

این مقام انتظامی گفت: مأموران پس از بررسی موضوع فوراً با هماهنگی مقام قضائی و پزشکی قانونی پرونده را جهت تحقیقات تخصصی و تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قراردادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان از شهروندان خواست درصورت عصبانیت و بروز مشکلات خانوادگی به هیچ عنوان از چاقو استفاده ننمایند و با سعه صدر رفتار نمایند.