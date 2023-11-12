  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

قتل خانوادگی در تبریز/ زن و شوهر همدیگر را به قتل رساندند

قتل خانوادگی در تبریز/ زن و شوهر همدیگر را به قتل رساندند

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی قتل خانوادگی در یک نزاع زن و شوهری در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله جهان آرا امروز در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد درگیری خانوادگی در یکی از محلات تبریز مأموران کلانتری ۱۲ تبریز فوراً به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از حضور درمحل مشاهده می‌کنند که یک نفر آقا با همسرش در منزل یکی از بستگان خود بعلت اختلافات خانوادگی باهم درگیر و با چاقو همدیگر را به قتل رسانده اند.

این مقام انتظامی گفت: مأموران پس از بررسی موضوع فوراً با هماهنگی مقام قضائی و پزشکی قانونی پرونده را جهت تحقیقات تخصصی و تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قراردادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان از شهروندان خواست درصورت عصبانیت و بروز مشکلات خانوادگی به هیچ عنوان از چاقو استفاده ننمایند و با سعه صدر رفتار نمایند.

کد مطلب 5936706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها