کشت گیاهان دارویی در شادگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسلامیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از آغاز کشت گیاهان دارویی پاییزه در شهرستان شادگان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شادگان اضافه کرد: ۲۰ هکتار گیاه دارویی در فصل پاییز در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۷۰ کیلوگرم بذر گیاهان دارویی به صورت رایگان بین کشاورزان شادگان توزیع شده است، اظهار کرد: زیره، گشنیز، شوید ازجمله گیاهان قابل کشت در این طرح است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شادگان تصریح کرد: گیاه زیره برای اولین بار در این شهرستان کشت می‌شود.