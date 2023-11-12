میانگین سن تیم ملی ٣٠ سال است/ به چه اعتقاد داری آقای قلعه نویی؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضو ر امیر قلعه نویی در رأس کادرفنی تیم ملی فوتبال، انتقادات زیادی نسبت به دعوت از بازیکنان پا به سن گذاشته به اردوهای تیم ملی از سوی پیشکسوتان و کارشناسان مطرح میشد و آنها معتقد بودند با توجه به در پیش بودن جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین بازیکن سازی برای آینده، قلعه نویی باید از دعوت بازیکنان بالای ۳۰ سال به اردوی تیم ملی اجتناب کند.
قلعه نویی که پیش از این نسبت به این انتقاد واکنشی نشان نداده بود، روز گذشته و در حاشیه مراسم یادبود مرحوم فریدون رادبوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از بازیکنان مُسِن برای حضور در اردوی تیم ملی گفته بود: خیلیها میگویند تیم ملی پیر است، اما من این اعتقاد را ندارم. تا جایی که میتوانیم باید از این نفرات استفاده کنیم. چنین بازیکنان از نظر اخلاقی و فنی مورد تأیید ما هستند و تلاش زیادی میکنند. در تیم ملی جوانگرایی صورت نمیگیرد، بلکه این کار باید در باشگاهها انجام شود.
امروز یکشنبه ۲۱ آبان لیست تیم ملی برای دو دیدار برابر هنگ کنگ و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد که طبق انتظار خبری از نام جدید در نفرات دعوت شده از سوی امیر قلعه نویی دیده نمیشد. با نگاهی به نفرات دعوت شده توسط سرمربی تیم ملی به این نکته پی خواهیم برد که اکثر بازیکنان تیم ملی بالای ۳۰ سال سن دارند که این نمیتواند نکته خوبی برای آینده فوتبال ایران باشد.
سید حسین حسینی (۳۱ سال)، شجاع خلیلزاده (۳۴ سال)، سید مجید حسینی (۲۷ سال)، محمدامین حزباوی (۲۰ سال)، صادق محرمی (۲۷ سال)، احسان حاج صفی (۳۳ سال)، میلاد محمدی (۳۰ سال)، روزبه چشمی (۳۰ سال)، علی کریمی (۲۹ سال)، سعید عزتاللهی (۲۷ سال)، احمد نوراللهی (۳۰ سال)، امید ابراهیمی (۳۶ سال)، محمد محبی (۲۴ سال)، علیرضا جهانبخش (۳۰ سال)، مهرداد محمدی (۳۰ سال)، مهدی طارمی (۳۱ سال)، سامان قدوس (۳۰ سال)، سردار آزمون (۲۸ سال)، کریم انصاریفرد (۳۳ سال) و سعید سحرخیزان (۲۰ سال).
به این نفرات بازیکنان پرسپولیس و سپاهان هم اضافه خواهند شد که قرار است پس از دیدار دو تیم اسامی آنها اعلام شود اما در حال حاضر میانگین سنی نفرات دعوت شده، ۲۹ سال است. اگر به لیست تیم ملی ژاپن که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام ملتهای آسیا به شما میرود نگاه کنیم بسیاری از بازیکنان این تیم متولد سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) به بعد هستند تیمی که توانسته در دیدارهای دوستانه اخیر خود حریفان مطرحی همچون آلمان و ترکیه را مغلوب کند.
سوال اینجاست که سرمربی تیم ملی فوتبال تا چه زمانی میخواهد به بازیکنان تقریباً ثابت تیم ملی اکتفا و به جوانان چشم پوشی کند.
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