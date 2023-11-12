اجرای طرح جهاد آبرسانی به قشلاقات کلیبر و خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری ظهر یک شنبه در بازدید از طرح جهاد آبرسانی به قشلاقات کلیبر و خداآفرین در خصوص عملیات اجرایی این طرح گفت: شرکت آب و فاضلاب استان با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (علیه السلام) عملیات اجرایی این طرح را آغاز کرده اند که از پیشرفت خوبی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: از محاسن اجرای این طرح این است که برخی از روستاهای این ۲ شهرستان که در طول سال به صورت مقطعی دارای آب آشامیدنی بودند، از نعمت آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

خانی مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در این بازدید گفت: مجتمع آبرسانی قشلاقات در شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین برای آبرسانی به ۶۸ شهر، آبادی و روستا در حال اجرا است.

وی با اشاره به اجرای طرح گفت: هدف از اجرای این مجتمع، آبرسانی به شهر آبش احمد و ۶۷ روستا و آبادی قشلاقات (شامل ۴۱۹۵ خانوار و ۱۴۶۰۱ نفر جمعیت) است که احجام و عملیات اجرایی این مجتمع شامل: حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه با ظرفیت صد و چهل لیتر بر ثانیه، احداث ۱۶ باب مخزن با حجم ۶۸۳۰ مترمکعب، احداث ۱۳ باب ایستگاه پمپاژ با مجموع ظرفیت ۵۶۰ لیتر بر ثانیه، اجرای ۱۶۵ کیلومتر خط انتقال با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد است.