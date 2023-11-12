به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در رابطه با تولیدات این مجموعه در زمینه تجهیزات پزشکی گفت: شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران در حوزه تأمین سرنگ، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده است و در حال حاضر با توجه به شرکت‌های متعدد تولیدکننده داخلی بیش از ۳۰ درصد نیاز سرنگ کشور را تأمین می‌کند.

وی افزود: ظرفیت تولید مجموعه هلال احمر بیش از ۶۰۰ میلیون سرنگ در سال است که امیدواریم بتوانیم با رسیدن به عددی فراتر از این حد، مازاد نیاز کشور را در قالب صادرات به کشورهای همسایه ارسال کنیم.

عسکری ادامه داد: در همین راستا اهتمام به نوآوری، تحقیق، توسعه و فعالیت‌های دانش بنیان در زنجیره تولید، تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی در شرکت دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر خاطرنشان کرد: از طرح‌های توسعه‌ای مهم در هلال احمر می‌توان به راه اندازی خط مونتاژ ست سرم به ظرفیت تولید سالانه ۲۰ میلیون عدد، راه اندازی خط مونتاژ سرسوزن به ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ میلیون عدد و خط مونتاژ آنژیوکت به ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون عدد اشاره کرد.