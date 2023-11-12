به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، پس از پایان کنسرت‌های کانادا، علیرضا قربانی به همراه گروهش برای اجرای کنسرت به اروپا می‌رود و ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در دوسلدورف، ۲۶ نوامبر (۵ آذر) در فرانکفورت، ۲۹ نوامبر (۸ آذر) در شهر مالمو کشور سوئد، یکم دسامبر (۱۰ آذر) در مونیخ، ۲ دسامبر (۱۱ آذر) در شهر روتردام هلند و ۳ دسامبر (۱۲ آذر) در استکهلم پایتخت سوئد میزبان مخاطبان خواهد بود.

قربانی در تور کنسرت کانادا در شهرهای کالگری، ونکوور، تورنتو و مونترال روی صحنه رفت که مورد استقبال و توجه ویژه مخاطبان قرار گرفت.

مدیریت هنری این اجراها را حسام ناصری بر عهده دارد.