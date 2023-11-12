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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

در ادامه کنسرت‌های بین‌المللی؛

تور کنسرت علیرضا قربانی در اروپا ادامه پیدا می‌کند

تور کنسرت علیرضا قربانی در اروپا ادامه پیدا می‌کند

تور کنسرت‌های بین‌المللی علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی پس از کانادا در شهرهای مختلف اروپایی ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، پس از پایان کنسرت‌های کانادا، علیرضا قربانی به همراه گروهش برای اجرای کنسرت به اروپا می‌رود و ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در دوسلدورف، ۲۶ نوامبر (۵ آذر) در فرانکفورت، ۲۹ نوامبر (۸ آذر) در شهر مالمو کشور سوئد، یکم دسامبر (۱۰ آذر) در مونیخ، ۲ دسامبر (۱۱ آذر) در شهر روتردام هلند و ۳ دسامبر (۱۲ آذر) در استکهلم پایتخت سوئد میزبان مخاطبان خواهد بود.

قربانی در تور کنسرت کانادا در شهرهای کالگری، ونکوور، تورنتو و مونترال روی صحنه رفت که مورد استقبال و توجه ویژه مخاطبان قرار گرفت.

مدیریت هنری این اجراها را حسام ناصری بر عهده دارد.

کد مطلب 5936902
علیرضا سعیدی

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