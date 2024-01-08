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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

همزمان با کنسرت زمستانی در تهران؛

تازه‌ترین تک‌آهنگ علیرضا قربانی منتشر شد

تازه‌ترین تک‌آهنگ علیرضا قربانی منتشر شد

علیرضا قربانی در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود همزمان با برگزاری کنسرت‌های تهران، تک‌آهنگ جدیدی را با آهنگسازی حسام ناصری منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تک‌آهنگ و موزیک‌ویدیوی قطعه «در زلف تو آویزم» عاشقانه‌ای عارفانه با صدای علیرضا قربانی، شعری از امیرخسرو دهلوی و موسیقی حسام ناصری همزمان با کنسرت زمستانی این هنرمند در تهران منتشر شد.

قطعه «در زلف تو آویزم» این شب‌ها در کنسرت‌های زمستانی تهران اجرا می‌شود و ویدیوی متفاوت آن به کارگردانی فرید ناظرفصیحی در استودیو ایفا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روزآمد سینما تولید شده است.

تهیه‌کننده و ناشر این قطعه و موزیک‌ویدیو، «آهنگ اشتیاق» و «شهر آفتاب» هستند.

تهیه‌کننده: محسن خباز، کارگردان: فرید ناظرفصیحی، نویسندگان: حسین جمالی و آیدا نوشالی، بازیگر: رضا اخلاقی‌راد، مدیر فیلم‌برداری: سامان لطفیان، طراح جلوه‌های بصری: فرهاد زمانی شورابی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، تدوین: حسین حشمت‌نیا، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: میثم قره‌گوزلو، مدیر برنامه‌ریزی: محمدرضا کشمیری، منشی صحنه: رعنا بهرخ، عکاس: سمیه جعفری، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک و ایمان کرمیان، عوامل موزیک‌ویدیوی «در زلف تو آویزم» هستند.

کد مطلب 5988770
علیرضا سعیدی

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