به گزارش خبرگزاری مهر، تکآهنگ و موزیکویدیوی قطعه «در زلف تو آویزم» عاشقانهای عارفانه با صدای علیرضا قربانی، شعری از امیرخسرو دهلوی و موسیقی حسام ناصری همزمان با کنسرت زمستانی این هنرمند در تهران منتشر شد.
قطعه «در زلف تو آویزم» این شبها در کنسرتهای زمستانی تهران اجرا میشود و ویدیوی متفاوت آن به کارگردانی فرید ناظرفصیحی در استودیو ایفا با بهرهگیری از تکنولوژیهای روزآمد سینما تولید شده است.
تهیهکننده و ناشر این قطعه و موزیکویدیو، «آهنگ اشتیاق» و «شهر آفتاب» هستند.
تهیهکننده: محسن خباز، کارگردان: فرید ناظرفصیحی، نویسندگان: حسین جمالی و آیدا نوشالی، بازیگر: رضا اخلاقیراد، مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، طراح جلوههای بصری: فرهاد زمانی شورابی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، تدوین: حسین حشمتنیا، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: میثم قرهگوزلو، مدیر برنامهریزی: محمدرضا کشمیری، منشی صحنه: رعنا بهرخ، عکاس: سمیه جعفری، جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیک و ایمان کرمیان، عوامل موزیکویدیوی «در زلف تو آویزم» هستند.
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