پویش «هر کلاس یک کتاب‌ خانه» در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلیل میر عظیمی در دهمین نشست هماهنگی مدیران کل آموزش و پرورش استان گیلان با مهم و ارزشمند توصیف کردن فعالیت‌های کتاب‌محور اظهار کرد: مانوس‌سازی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب، از اولویت‌های کانون پرورش فکری است.

میر عظیمی به راه‌اندازی کتابخانه مدرسه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای روستای پسیخان شهر رشت در هفته ملی کودک سال امسال اشاره کرد و افزود: طی هفته کتاب و کتاب‌خوانی سال جاری نیز اهدای کتاب و راه‌اندازی کتاب‌خانه مدارس در دستورکار قرار دارد.

وی از اجرای طرح ملی کانون مدرسه خبر داد و اضافه کرد: در سال تحصیلی گذشته ۱۱ مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری اجرای این طرح را برعهده داشته‌اند که با همراهی و مشارکت مسئولان آموزش و پرورش و اولیای مدارس، افزایش گستره این طرح ملی را طی سال تحصیلی جاری شاهد خواهیم بود.

ارتباط تنگاتنگ مجموعه‌های فرهنگی اثربخش است

«ایرج شاکری» رییس دانشگاه فرهنگی گیلان با اشاره به نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری این مجموعه آغاز و از همراهی آموزش و پرورش و دیگر مجموعه‌های عضو شورا برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قدردانی‌کرد.

وی ارتباط مؤثر و تنگاتنگ را اثربخش قلمداد کرد و با یادآور شدن نیازهای دانشگاه فرهنگیان برای جذب نیرو از آموزش و پرورش گفت: این امر به تقویت حوزه‌های اداری، آموزشی و پژوهشی کمک‌می‌کند.

شاکری پیشبرد طرح‌های عمرانی دانشگاه فرهنگیان را نیز دارای اهمیت خواند و با اشاره به اختصاص منابع جهت بهسازی و تجهیز پردیس‌های امام علی (ع) و شهیده بنت‌الهدی صدر پیشنهاد کرد تا امکان صدور مجوز اجرای کارهای عمرانی این پروژه‌ها برای اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس صادر شود.