آتش سوزی عمدی یک رستوران در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید خلیل صفوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتش‌سوزی یک واحد صنفی رستوران در یکی از روستاهای رضوانشهر، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور پلیس در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، فردی به دلیل خصومت شخصی اقدام به آتش زدن یک رستوران کرده است، افزود: حریق توسط عوامل امدادی به طور کامل مهار شد و خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از شناسایی و دستگیری متهم این پرونده و اعتراف وی به اینکه با یک بطری بنزین اقدام به آتش زدن رستوران کرده خبر داد و با اشاره به اینکه میزان خسارت تقریبی وارده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داشت: متهم ۳۰ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان از مردم خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص فعالیت مخلان نظم و امنیت را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

