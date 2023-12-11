افزایش ۵۳ درصدی ارائه تسهیلات به دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر محمدی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تعامل گسترده سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی، از ارائه ۱۷ نوع تسهیلات به دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد.

وی با بیان اینکه ارائه برخی تسهیلات به دانشجویان در سال گذشته از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، ۱۵۰ درصد رشد داشته است، گفت: تسهیلات ازدواج ۱۵۰ درصد، وام تجهیزات ۳۳ درصد و وام ودیعه مسکن از ۱۷ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

محمدی افزود: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸۷ میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان ارائه کرد. بازپرداخت این تسهیلات هم پس از فارغ التحصیلی دانشجویان در مدت ۴۸ ماه، انجام می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان برای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: تسهیلات ازدواج دانشجویی از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

محمدی تصریح کرد: در احداث خوابگاه‌های دانشجویی در سطح کشور از منابع مختلفی استفاده کرده ایم. دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ساخت خوابگاه، از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند که سود و کارمزد این تسهیلات توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌شود.

وی از توسعه خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی صندوق رفاه یاد کرد و گفت: در حال حاضر ۲۷۴ هزار دانشجو در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در حال تحصیل هستند که ۲۳۲ هزار نفر از آنها مجرد هستند و البته همه آنها متقاضی استفاده از خوابگاه نیستند. همچنین ۸۵ هزار نفر نیز در خوابگاه‌های متاهلی، استقرار دارند.

به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، ۴۲ هزار دانشجوی متاهل در ۳۰ خوابگاه و ۹۷۶ باب خوابگاه متاهلی، مستقر هستند و مابقی نیاز به خوابگاه‌های متاهلی، از طریق پرداخت ودیعه مسکن تامین می‌شود همچنین برخی دانشگاه‌ها در کلانشهرها نیز علاوه بر تسهلات صندوق، به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن ارائه می‌کنند.

محمدی از افتتاح ۲۹ خوابگاه دانشجویی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در دولت مردمی خبر داد و افزود: با افتتاح این خوابگاه‌ها، ۵ هزار و ۲۴ تخت به خوابگاه‌های مجردی و ظرفیت اسکان ۲۳۷ زوج در خوابگاه‌های متاهلی در زیربنای ۸۱ هزار و ۷۹۷ متر مربع به ظرفیت کشور اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دو ماه پیش خوابگاه ریحانه ۲ در همدان با ظرفیت ۶۰۰ نفر افتتاح شد که یکی از بهترین خوابگاه‌های کشور است. همچنین با مشارکت بنیاد ۱۵ خرداد، در قائن و تربت حیدریه دو خوابگاه جدید و مجهز راه اندازی شده است.