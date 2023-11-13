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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان:

ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت مردمی در انتخابات بسیج شوند

ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت مردمی در انتخابات بسیج شوند

اصفهان- رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: بسیج تمام ظرفیت‌هایی که جنبه مردمی دارد در جلب مشارکت همگانی در انتخابات پیش رو ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری پیش از ظهر دوشنبه در «کارگاه آموزشی انتخابات بخشداران استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد» که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: فرآیند انتخابات تا کنون در سراسر کشور و استان اصفهان با قوت و سلامت طی شده است.

وی ادامه داد: همچنین ضروری است این جدیت و قوت تا پایان انتخابات ادامه یابد و انتخابات ذیل چهار راهبرد اساسی مقام معظم رهبری انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ضمن تأکید بر مشارکت همگانی در انتخابات، بیان کرد: انتخابات پیش رو با سایر انتخاباتی که در کشور برگزار شده متفاوت است و از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و جبهه دوست و دشمن به دنبال نتیجه حضور مردم در این انتخابات هستند، دوستان به دنبال قوت و حضور مردم در انتخابات و دشمنان به دنبال کم رنگ نشان دادن انتخابات و ناامید کردن مردم هستند.

وی ادامه داد: در این راستا باید بسترهایی که ممکن است نارضایتی برای مردم ایجاد کنند را شناسایی، رفع و در صورت عدم امکان رفع چالش‌ها، مدیریت شوند و همچنین اموری که می‌توان آنها را انجام داد و رضایت مردم را جلب کرد، در اولویت قرار بگیرند.

جان‌نثاری افزود: بسیج تمام ظرفیت‌هایی که جنبه مردمی دارد در جلب مشارکت همگانی در انتخابات پیش رو ضروری است و یکی از اقدامات استان اصفهان در این راستای جلب مشارکت، بهره‌مندی از ظرفیت اقشار مختلف است.

وی گفت: همه ظرفیت‌ها باید برای برگزاری انتخابات پای کار بیاید و از هیچ اقدامی دریغ نشود.

کد مطلب 5937607

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