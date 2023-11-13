به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاننثاری پیش از ظهر دوشنبه در «کارگاه آموزشی انتخابات بخشداران استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد» که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: فرآیند انتخابات تا کنون در سراسر کشور و استان اصفهان با قوت و سلامت طی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است این جدیت و قوت تا پایان انتخابات ادامه یابد و انتخابات ذیل چهار راهبرد اساسی مقام معظم رهبری انجام شود.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ضمن تأکید بر مشارکت همگانی در انتخابات، بیان کرد: انتخابات پیش رو با سایر انتخاباتی که در کشور برگزار شده متفاوت است و از حساسیتهای ویژهای برخوردار است و جبهه دوست و دشمن به دنبال نتیجه حضور مردم در این انتخابات هستند، دوستان به دنبال قوت و حضور مردم در انتخابات و دشمنان به دنبال کم رنگ نشان دادن انتخابات و ناامید کردن مردم هستند.
وی ادامه داد: در این راستا باید بسترهایی که ممکن است نارضایتی برای مردم ایجاد کنند را شناسایی، رفع و در صورت عدم امکان رفع چالشها، مدیریت شوند و همچنین اموری که میتوان آنها را انجام داد و رضایت مردم را جلب کرد، در اولویت قرار بگیرند.
جاننثاری افزود: بسیج تمام ظرفیتهایی که جنبه مردمی دارد در جلب مشارکت همگانی در انتخابات پیش رو ضروری است و یکی از اقدامات استان اصفهان در این راستای جلب مشارکت، بهرهمندی از ظرفیت اقشار مختلف است.
وی گفت: همه ظرفیتها باید برای برگزاری انتخابات پای کار بیاید و از هیچ اقدامی دریغ نشود.
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