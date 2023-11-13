به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کلاویه ها» در ادامه سلسله نشست‌های ادبی کتابخانه ابن سینا فردا سه شنبه ۲۳ آبان ماه نقد و بررسی می‌شود.

مجموعه داستان‌های کوتاه «کلاویه‌ها» با حضور نگار توکلی نویسنده، حمید رضا گیوی، معصومه خوانساری، سارا شهرابی، به عنوان منتقد و کارشناس ادبی زلیخا فکوری فر و جمعی از اعضای کانون ادبی قلم آواران برگزار می‌شود..

این کتاب مجموعه داستان‌های کوتاهی است که هریک آوایی است که از ذهن یک کلاویه‌ای برخواسته و هماهنگ با کلاویه دیگر، موسیقی‌ای ساخته، بر روی پیانویی به نام کتاب، که شامل کلاویه‌هایی عاشقانه، حماسی و اجتماعی است.

کتاب «کلاویه‌ها» به قلم ۱۹ نویسنده جوان در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات حدیث قلم وارد بازار نشر شده است.

جلسه نقد و بررسی این کتاب فردا سه شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۶ در کتابخانه ابن‌سینای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.