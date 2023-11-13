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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

عامل قتل در دشتخاک کرمان دستگیر شد

عامل قتل در دشتخاک کرمان دستگیر شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از بازداشت عامل قتل در منطقه دشتخاک زرند خبر داد و گفت: علت این حادثه اختلافات خانوادگی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رضا یعقوبی در تشریح جزئیات این خبر افزود: پس از اعلام گزارشی مبنی وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در منطقه دشتخاک زرند، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی ضمن بیان این مطلب که با صدور دستور قضائی، بلافاصله بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند به محل وقوع حادثه اعزام شد، اظهارداشت: در تحقیقات اولیه مشخص شد یک زن میانسال بدلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند عنوان کرد: قاتل ضمن معرفی خود به مرجع انتظامی محل، در حال حاضر بازداشت می‌باشد و تحقیقات تکمیلی ازسوی شعبه بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب زرند ادامه دارد.

کد مطلب 5938000

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