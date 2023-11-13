عامل قتل در دشتخاک کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رضا یعقوبی در تشریح جزئیات این خبر افزود: پس از اعلام گزارشی مبنی وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در منطقه دشتخاک زرند، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی ضمن بیان این مطلب که با صدور دستور قضائی، بلافاصله بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند به محل وقوع حادثه اعزام شد، اظهارداشت: در تحقیقات اولیه مشخص شد یک زن میانسال بدلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند عنوان کرد: قاتل ضمن معرفی خود به مرجع انتظامی محل، در حال حاضر بازداشت می‌باشد و تحقیقات تکمیلی ازسوی شعبه بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب زرند ادامه دارد.