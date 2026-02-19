به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه پنجشنبه در جشنواره معنوی حب‌الحسین علیه‌السلام هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم اظهار کرد: قم در تاریخ اسلام و مکتب پرافتخار اهل‌بیت علیهم‌السلام جایگاهی ممتاز و کم‌نظیر دارد و این شهر در طول بیش از هزار سال، کانونی جوشان برای صیانت از معارف شیعی بوده است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: اگر تاریخ ایران و سرزمین‌های اسلامی را مرور کنیم، مراکز متعددی برای نشر یاد و نام اسلام و اهل‌بیت علیهم‌السلام شکل گرفته‌اند، اما کمتر نقطه‌ای را می‌توان یافت که همچون قم، به صورت مستمر پرچم اهل‌بیت علیهم‌السلام را برافراشته و اجازه نداده این پرچم بر زمین بماند.



وی افزود: حدود ۱۲ قرن پیش خاندان‌های پاک و نورانی از عراق و دیگر سرزمین‌های اسلامی به قم مهاجرت کردند و معارف شیعه را به این شهر آوردند و این مهاجرت‌ها در نقاط مختلف عالم اسلام نیز رخ داده بود اما همه مناطق از ظرفیت و استعداد ویژه قم برخوردار نبودند.



آیت الله اعرافی بیان کرد: در این سرزمین گوهری نهفته بود، ظرفیت مردمی، ایمان ریشه‌دار و آمادگی پذیرش اندیشه ناب خاندان پیامبر اسلام که سبب شد بذرهای نورانی معارف شیعی در این خاک روییده و به درختانی تناور تبدیل شود.



وی گفت: استمرار این حرکت علمی، فرهنگی و آیینی در طول تاریخ، اتفاقی ساده و عادی نیست بلکه نشان‌دهنده وجود درون‌مایه‌ای ایمانی در مردم قم است که باید آن را پاس داشت و از آن صیانت کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با اشاره به حوادث سهمگین تاریخی افزود: در دوره‌های مختلف از جمله هجوم مغول و دیگر طوفان‌های بزرگ، بسیاری از مراکز علمی و فرهنگی آسیب دیدند، اما این شعله در قم خاموش نشد و این خود گواهی بر استحکام بنیان‌های ایمانی این شهر است.



وی ادامه داد: وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، بقاع متبرکه امامزادگان، حضور عالمان و فرهیختگان بزرگ و شکل‌گیری حوزه علمیه با سابقه‌ای طولانی، همه پشتوانه‌های فرهنگی، علمی و دینی این دیار به شمار می‌روند، اما در کنار این عوامل، نقش مردم قم اساسی و تعیین‌کننده بوده است.



آیت الله اعرافی تصریح کرد: اگر از حوزه علمیه قم، مراجع و عالمان بزرگ سخن می‌گوییم، باید بدانیم که ریشه این عظمت در ایمان و پایداری مردم این شهر نهفته است و بدون همراهی مردم، چنین جایگاهی شکل نمی‌گرفت.



وی گفت: در عصر معاصر نیز مردم قم در نیم‌قرن اخیر، در مقطع شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی برجسته‌ای داشتند و در شرایطی که بسیاری از نقاط کشور در سکوت و بیم به سر می‌بردند، این مردم با شجاعت در صحنه حضور یافتند.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: امام راحل با اتکاء به پشتیبانی مردم قم توانست نهضت اسلامی را بنیان نهد و معادلات جهانی را دگرگون کند و این افتخار بزرگی برای قم و ایران اسلامی است.



وی با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در این مسیر اظهار کرد: هیئت‌های عزاداری سالار شهیدان علیه‌السلام در قم نقش مهمی در پاسداری از اندیشه اسلامی و روحیه دینی داشته‌اند و بسیاری از نسل‌های جوان، شور ایمانی و انگیزه انقلابی خود را از همین مجالس و آیین‌های عاشورایی دریافت کرده‌اند.



امام جمعه قم گفت: عاشورا حادثه‌ای بود که قواعد متعارف تاریخ را درهم شکست و دشمنان در همان غروب عاشورا گمان می‌کردند همه چیز پایان یافته است اما این نهضت حسینی سینه تاریخ را شکافت و پس از قرن‌ها همچنان الهام‌بخش ملت‌هاست.



وی افزود: گذر سال‌ها و قرن‌ها بسیاری از رویدادهای بزرگ را به فراموشی می‌سپارد اما نهضت سیدالشهدا علیه‌السلام پس از حدود ۱۴ قرن همچنان زنده و اثرگذار است و اجتماع امروز مردم به عشق آن حضرت نشانه‌ای از همین ماندگاری است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: قم ظرف مستعدی برای استمرار این پیام بوده و این شهر توانسته پیام عاشورا را نسل به نسل منتقل کند و حتی در سرزمین‌های دوردست نیز آثار آن قابل مشاهده است.