خسرو بابایی که برای بازدید از مناطق سیل زده در کالپوش حضور یافته است، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهدای چهار قلم کالای ضروری یخچال، فرش، اجاق گاز سه شعله و ظروف چینی به خانواده‌های نیازمند سیل زده خبر داد.

وی با اعلام اینکه تهیه نان و غذای گرم در روز اول بحران از اولویت این سازمان به شمار می‌رود، گفت: در صورت نیاز آشپزخانه مرکزی دایر خواهد شد و پخت غذا و توزیع آن نیز انجام می‌شود.

نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اهدای چهار قلم لوازم خانگی به خانواده‌های نیازمند سیل زده کالپوش، گفت: یخچال، اجاق گاز سه شعله و ظروف چینی از لوازم اهدایی به خانواده‌های نیازمند به شمار می‌روند.

بابایی تعمیر لوازم خانگی سیل زدگان را ضروری دانست و افزود: بعضی از لوازم خانگی که خراب شدند می‌توان آنها را تعمیر کرد برای همین دو پایگاه برای تعمیر لوازم خانگی در این مناطق بحران خیز ایجاد خواهد شد.

وی به اجاره قالی شویی برای سیل زدگان اشاره کرد و گفت: این کار با همت جهادگران انجام خواهد شد تا پتو و فرش‌هایی که قابل شست و شو هستند در آنجا شسته و سپس تحویل مردم شود تا مجدداً از آن استفاده کنند.

به گزارش مهر، سیل پنج روز قبل در کالپوش خسارات بسیاری را به مردم، دامداری‌ها و مزارع و ابنیه و راه‌ها و زیرساخت‌ها ایجاد کرد. مجموع این خسارات تا دیروز ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.