به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، هفتمین دوره همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی، با تمرکز بر «معماری سازمانی و حکمرانی دیجیتال»، ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۲، به مدت دو روز و به مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات برگزار می‌شود.

محورهای اصلی هفتمین همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی شامل «استاندارها، مدل‌ها و چارچوب‌ها»، «فناوری‌ها و ارزش‌آفرینی دیجیتال»، «مهندسی سازمان، مدیریت فرآیندها و مدل‌های کسب‌وکار»، «مهندسی سرویس و معماری سرویس‌گرا»، «معماری سازمانی و حمکرانی دیجیتال»، «مدیریت، راهبری و نگهداشت معماری سازمانی»، «معماری سازمانی و امنیت» و «معماری سازمانی و هوش مصنوعی» است. در این همایش، سخنرانان کلیدی از کشورهای مختلف از جمله دکتر جان گوتزه از دانشگاه کپنهاگ دانمارک و دکتر پاتریک درده رئیس معماری اطلاعات صنعت بانکداری BIAN و سخنرانانی از داخل کشور از جمله دکتر محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات ایران و دکتر مهدی شامی زنجانی عضو هیأت علمی گروه مدیریت فناوری‌اطلاعات دانشگاه تهران حضور دارند.

همچنین مدیران ایرانسل در بخش پنل‌های تخصصی و کارگاه‌، به ارائه‌هایی با موضوعات «پیشرفت‌های سازمانی در حوزه تلکام» و «تحول دیجیتال» می‌پردازند.

همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، با هدف ایجاد بستری برای ارائه و تبادل آخرین دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و تجربی محققان، متخصصان، دانشجویان و دست‌اندرکاران این حوزه، از سال ۱۳۹۶ با همکاری آزمایشگاه‌های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور و با حمایت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به صورت سالانه برگزار می‌شود. نخستین دوره همایش در دانشگاه شهید بهشتی، دومین دوره در دانشگاه صنعتی شیراز، سومین دوره در دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین دوره در دانشگاه تهران، پنجمین دوره در دانشگاه فردوسی مشهد و ششمین دوره در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شده است. هفتمین دوره این همایش نیز در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۲، از ساعت ۸ تا ۱۷، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات برگزار می‌شود.