به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در آئین استقبال از نو دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در پردیس نسیبه تهران، از آموزش و پرورش به عنوان کلیدی‌ترین و مهم‌ترین دستگاه کشور نام برد و با بیان اینکه آینده هر کشوری را از اکنون می‌توان با آموزش و پرورش آن پیش بینی کرد، اظهارداشت: معلم و مدیران مدارس، پیشران تحول در آموزش و پرورش هستند.

وی با اشاره به اینکه هر دانش آموزی تصویری از مدیر آینده کشور است، خطاب به دانشجومعلمان، گفت: شما دانشجو معلم هستید، هر آنچه از یک معلم انتظار می‌رود، از شما نیز انتظار می‌رود، مسئولیت مهمی در اختیار گرفته‌اید و از هم اکنون معلم شده‌اید.

وزیر آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان را دانشگاهی ماموریت‌گرا و متمایز با دانشگاه‌های دیگر عنوان و اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امیدآفرین و راهبردی‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه کشور است.

وی افزود: شما دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می‌توانستید به دانشگاه‌های دیگر بروید که روی سنگ، آب و فلز کار کنید، اما تصمیم گرفتید معلم شوید تا انسان‌ها را پرورش دهید.

صحرایی ادامه داد: اکنون فاصله نسل‌ها کوتاه شده و دانش آموزان، جهانی متفاوت از والدین دارند، یکی از رسالت‌های بزرگ شما نیز این است که حلقه وصل نسل‌ها شوید.

وی از معلمان به عنوان معلم کادرساز و عالم پرور یاد و خطاب به دانشجومعلمان، خاطر نشان کرد: معلمان باید دانش آموزان ماهر، سالم، کارآفرین، با اعتماد، شجاع، مظلوم یاور، ظالم ستیز، موحد و کسی که به خدا، به خلق و به خودش احترام بگذارد، تربیت کنند.

وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هر فردی، توفیق معلم شدن ندارد، اظهار کرد: اگر معلمان نبودند هیچ خوبی در دنیا نبود.

وی تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان، دانش تخصصی و دانش حرفه‌ای معلمی خواهید آموخت، شما دانشجومعلمان، که مهم‌ترین امانت کشور به دست شما است و رهبران آینده و بزرگان آینده را تربیت می‌کنید، با شیوه‌ای متفاوت و با شرایط کاملاً علمی و روانشناسی معلم آینده انتخاب شده‌اید.

صحرایی، با اشاره به لزوم جبران کاستی‌های ۱۰ ساله دانشگاه فرهنگیان در یک افق ۵ ساله، گفت: در دانشگاه فرهنگیان باید هویت معلمانه در دانشجویانش شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه امسال شعار مدرسه قوی، ایران قوی را، مبتنی بر راهبردهای رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کردیم، افزود: اگر مدرسه‌ها قوی شود، کشور درست می‌شود، مدرسه قوی جایی است که ایران قوی را می‌سازد.