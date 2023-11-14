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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

صحرایی خطاب به دانشجومعلمان:

حلقه وصل نسل‌ها شوید/ معلمان نبودند هیچ خوبی در دنیا نبود

حلقه وصل نسل‌ها شوید/ معلمان نبودند هیچ خوبی در دنیا نبود

وزیر آموزش و پرورش گفت: اکنون فاصله نسل‌ها کوتاه شده و دانش آموزان، جهانی متفاوت از والدین دارند، یکی از رسالت‌های بزرگ معلمان نیز این است که حلقه وصل نسل‌ها شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در آئین استقبال از نو دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در پردیس نسیبه تهران، از آموزش و پرورش به عنوان کلیدی‌ترین و مهم‌ترین دستگاه کشور نام برد و با بیان اینکه آینده هر کشوری را از اکنون می‌توان با آموزش و پرورش آن پیش بینی کرد، اظهارداشت: معلم و مدیران مدارس، پیشران تحول در آموزش و پرورش هستند.

وی با اشاره به اینکه هر دانش آموزی تصویری از مدیر آینده کشور است، خطاب به دانشجومعلمان، گفت: شما دانشجو معلم هستید، هر آنچه از یک معلم انتظار می‌رود، از شما نیز انتظار می‌رود، مسئولیت مهمی در اختیار گرفته‌اید و از هم اکنون معلم شده‌اید.

وزیر آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان را دانشگاهی ماموریت‌گرا و متمایز با دانشگاه‌های دیگر عنوان و اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امیدآفرین و راهبردی‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه کشور است.

وی افزود: شما دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می‌توانستید به دانشگاه‌های دیگر بروید که روی سنگ، آب و فلز کار کنید، اما تصمیم گرفتید معلم شوید تا انسان‌ها را پرورش دهید.

صحرایی ادامه داد: اکنون فاصله نسل‌ها کوتاه شده و دانش آموزان، جهانی متفاوت از والدین دارند، یکی از رسالت‌های بزرگ شما نیز این است که حلقه وصل نسل‌ها شوید.

وی از معلمان به عنوان معلم کادرساز و عالم پرور یاد و خطاب به دانشجومعلمان، خاطر نشان کرد: معلمان باید دانش آموزان ماهر، سالم، کارآفرین، با اعتماد، شجاع، مظلوم یاور، ظالم ستیز، موحد و کسی که به خدا، به خلق و به خودش احترام بگذارد، تربیت کنند.

وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هر فردی، توفیق معلم شدن ندارد، اظهار کرد: اگر معلمان نبودند هیچ خوبی در دنیا نبود.

وی تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان، دانش تخصصی و دانش حرفه‌ای معلمی خواهید آموخت، شما دانشجومعلمان، که مهم‌ترین امانت کشور به دست شما است و رهبران آینده و بزرگان آینده را تربیت می‌کنید، با شیوه‌ای متفاوت و با شرایط کاملاً علمی و روانشناسی معلم آینده انتخاب شده‌اید.

صحرایی، با اشاره به لزوم جبران کاستی‌های ۱۰ ساله دانشگاه فرهنگیان در یک افق ۵ ساله، گفت: در دانشگاه فرهنگیان باید هویت معلمانه در دانشجویانش شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه امسال شعار مدرسه قوی، ایران قوی را، مبتنی بر راهبردهای رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کردیم، افزود: اگر مدرسه‌ها قوی شود، کشور درست می‌شود، مدرسه قوی جایی است که ایران قوی را می‌سازد.

کد مطلب 5938491
علی قدمی

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