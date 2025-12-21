حیدری: نرخ باروری در قم کمتر از حد جانشینی جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار و شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم، اظهار داشت: استان قم با جمعیتی بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر زن، ظرفیت قابل توجهی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیارتی دارد و توجه به جایگاه بانوان در برنامه‌های توسعه‌ای از اولویت‌های مدیریت استان است.



وی گفت: نرخ باروری در قم کمتر از حد جانشینی جمعیت است و برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۷ به سطح دو فرزند برای هر زوج برسد، برای رسیدن به این هدف جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از دستگاه‌هایی همچون دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش آغاز شده و نقاط کلیدی برای تمرکز سیاست‌ها شناسایی شده است.



حیدری افزود: اجرای برنامه‌های هدفمند بانوان شامل مشارکت نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه، افزایش فضاهای اختصاصی زنانه و تقویت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است.



وی به تجربه اجرای طرح آموزشی و تربیتی حسیبا در مدارس دخترانه اشاره کرد و گفت: در مدت سه ماه، تغییرات ملموسی در رفتار و پوشش دانش‌آموزان مشاهده شد که نشان‌دهنده اثرگذاری مدل‌های تربیتی هدفمند است.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم تصریح کرد: ایجاد فضاهای هویت‌ساز و اختصاصی برای بانوان، علاوه بر ارتقای امنیت و فرهنگ اجتماعی، امکان مشارکت و کنشگری مؤثر زنان در جامعه را فراهم می‌کند و این اقدامات بخشی از برنامه کلان استان برای ارتقای زیست فرهنگی، اجتماعی و زائرانه است.



وی افزود: تعامل مستمر با نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه برای حمایت از خانواده و ارتقای جمعیت ضروری است و بانوان استان نقش محوری در تحقق این اهداف دارند.



حیدری در پایان تأکید کرد: استفاده از داده‌های دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و ایجاد فرصت‌های مشارکتی برای بانوان، کلید توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی استان خواهد بود و استانداری با پیگیری این برنامه‌ها، مسیر تحقق اهداف خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان را هموار می‌کند.