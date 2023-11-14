به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به مقر کمیته قطری بازسازی غزه در فلسطین را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چنین جنایاتی به روشنی نشانگر خوی وحشیگری و ضد انسانی صهیونیست‌هاست.

کنعانی افزود: وجدان بشریت از آنچه از جنایت و توحش صهیونیست‌ها در غزه بر ملت مظلوم فلسطین می‌گذرد، جریحه دار است و نمی‌تواند در برابر آن ساکت بماند.

کنعانی با اشاره به نقض مستمر و آشکار قوانین بین‌المللی و تداوم تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست علاوه بر محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی، از تمام ظرفیت‌های موجود بین‌المللی برای پاسخگو کردن رژیم اشغالگر و تعقیب جنایتکاران جنگی آن استفاده کنند.