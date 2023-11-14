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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

در واکنش به حمله اسرائیل به سازمان قطری در غزه؛

کنعانی: وجدان بشریت از جنایت و توحش صهیونیست‌ها جریحه‌دار است

کنعانی: وجدان بشریت از جنایت و توحش صهیونیست‌ها جریحه‌دار است

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به مقر کمیته قطری بازسازی غزه در فلسطین، گفت: وجدان بشریت از آنچه از جنایت و توحش صهیونیست‌ها در غزه می‌گذرد، جریحه‌دار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به مقر کمیته قطری بازسازی غزه در فلسطین را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چنین جنایاتی به روشنی نشانگر خوی وحشیگری و ضد انسانی صهیونیست‌هاست.

کنعانی افزود: وجدان بشریت از آنچه از جنایت و توحش صهیونیست‌ها در غزه بر ملت مظلوم فلسطین می‌گذرد، جریحه دار است و نمی‌تواند در برابر آن ساکت بماند.

کنعانی با اشاره به نقض مستمر و آشکار قوانین بین‌المللی و تداوم تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست علاوه بر محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی، از تمام ظرفیت‌های موجود بین‌المللی برای پاسخگو کردن رژیم اشغالگر و تعقیب جنایتکاران جنگی آن استفاده کنند.

کد مطلب 5938560
نفیسه عبدالهی

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