به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های عراقی امروز یک فایل ویدئویی را منتشر کردند که در آن «الیزابت تسورکوف» جاسوس بازداشت شده سرویس موساد در عراق اعتراف می‌کند که برای سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا در عراق و سوریه فعالیت می کرده است.

وی در ادامه افزود: من برای موساد و سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا کار می‌کردم. فعالیت من در سوریه با هدف ایجاد ارتباط میان نیروهای قسد (تحت حمایت آمریکا) و تل آویو انجام می شده است. من در سال ۲۰۲۲ به عنوان عامل موساد و سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا به این کشور سفر کردم.

تسورکوف در ادامه اعترافات خود تاکید کرد: در عراق نیز برای ایجاد اختلافات میان شیعیان در داخل این کشور از طریق برگزاری تظاهرات تلاش کردم. من اوضاع غزه را دنبال می‌کنم و می بی نم که ارتش اسرائیل چگونه زنان و کودکان را در این باریکه قربانی کرده و بیمارستان‌ها را بمباران می‌کند. این سیاست باعث تقویت نفرت شده و هرگز به تحقق صلح با فلسطینی‌ها ختم نخواهد شد.

وی اضافه کرد: از خانواده‌های اسرائیلی‌های اسیر نزد حماس می‌خواهم علیه کابینه نتانیاهو برای توقف جنگ که در نهایت به کشته شدن فرزندان آنها منجر می‌شود وارد عمل شوند. من برای اسرائیل کار کردم اما آنها طی هفت ماه که از بازداشت من در عراق می‌گذرد هیچ اقدامی نکرده‌اند.

تسورکوف افزود: اقدامات نتانیاهو و کابینه وی و عملکرد آنها در جنگ علیه غزه احمقانه است. او این اقدامات را با همراهی همسر و فرزندش انجام می دهد و در نهایت به یک فاجعه ختم می شود.

هفت ماه قبل بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد یک تبعه صهیونیست توسط عراق به گروگان گرفته شده است. در بیانیه دفتر نتانیاهو در این خصوص آمده بود: الیزابت تسورکوف با گذرنامه روسی خود وارد عراق شده است. ما عراق را مسئول سرنوشت او می‌دانیم.

این در حالی است که پیش از آن «صباح العکیلی» کارشناس امنیتی عراقی تاکید کرد که مأموریت «الیزابت تسورکوف» تبعه صهیونیست که در منطقه الکراده واقع در مرکز بغداد بازداشت شده است، جمع آوری اطلاعات درباره علما و شخصیت‌های عراقی و پایگاه‌های این کشور بوده است.

وی افزود: این تبعه صهیونیست یکی از جاسوس‌های رژیم صهیونیستی بوده که در منطقه میان اقلیم کردستان عراق و استان‌های مرکزی و جنوبی این کشور فعالیت می کرده است.

العکیلی بیان کرد: تمام مدارک و شواهد دال بر آن است که تسورکوف برای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) تحت پوشش یک فعال اجتماعی وابسته به دانشگاه پرینستون آمریکا، فعالیت می کرده است.

وی اضافه کرد: این تبعه صهیونیست که زبان عربی را به خوبی صحبت می‌کند، با گذرنامه روسیه وارد عراق شده و با دریافت مجوز برای به اصطلاح اقدامات پژوهشی، برای جمع آوری اطلاعات مذکور وارد عمل شده است.

بعد از آن بود که مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شدند تسورکوف یکی از پژوهشگران دانشگاه پرینستون آمریکا بوده و به قصد اهداف آموزشی و پژوهشی وارد عراق شده است. روزنامه دیلی پرینستون به نقل از سخنگوی دانشگاه آمریکایی پرینستون در گزارشی نوشت: اطلاعات منتشر شده در خصوص اینکه «الیزابت تسورکوف» برای اجرای پژوهش‌های مرتبط با پایان نامه خود در این دانشگاه در عراق به سر می‌برد نادرست است.

وی در ادامه افزود: سفر دانشگاهی به عراق برای دانشجویان فارغ التحصیل شده یا دانشگاهیان ممنوع است و استثنایی در این خصوص وجود ندارد. عراق یکی از ۲۰ کشوری است که در دسته X قرار می‌گیرد. این دسته بندی در دانشگاه پرینستون به عنوان یک گروه بسیار خطرناک برای سفر دانشجویان یا اعضای هیأت علمی آن محسوب می‌شود.

در گزارش منتشر شده از سوی روزنامه مذکور آمده است: کابینه اسرائیل و نخست وزیر آن پیشتر مدعی شده بودند که تسورکوف یک شخصیت آکادمیک بوده که با پاسپورت روسی با هدف پژوهش و تکمیل پایان نامه خود از سوی دانشگاه پرینستون آمریکا به عراق سفر کرده است. این در حالیست که بیانیه دانشگاه مذکور صراحتاً این ادعاها را رد می‌کند.

روزنامه دیلی پرینستون گزارش داد: تسورکوف در جریان سفر به عراق هویت اسرائیلی خود را مخفی کرده و مدعی شده که یک پژوهشگر روس بوده که به امورات مربوط به شیعیان عراق علاقه دارد. این در حالیست که وی از مدت‌ها قبل نظرات خصمانه‌ای علیه شیعیان در سیاست‌های منطقه‌ای داشته و از مداخلات نظامی آمریکا در منطقه به ویژه سوریه حمایت کرده است. وی همچنین چند ماه در لبنان مستقر بوده و در حال حاضر مسئولان امنیتی لبنان به دنبال کسانی هستند که در مدت اقامت تسورکوف با وی در ارتباط بوده و مقدمات سفرش به لبنان را مهیا کردند. لبنان در حال حاضر با اسرائیل چالش دارد و ورود اسرائیلی‌ها به این کشور ممنوع است.