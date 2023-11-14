تالیف ۸ کتاب پرسش محور معارف در ۶ گرایش درسی

به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در آیین رونمایی و معرفی کتب جدید دروس معارف با اشاره به اهمیت دروس معارف و ظرفیت آن گفت: موضوع دروس معارف و ظرفیت بزرگی که بواسطه حضور این دروس در مقطع کارشناسی برای مبلغان و اندیشه وران در دانشگاه فراهم می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. این دروس بهترین فرصت جریان دین در دانشگاه ها است.

وی در ادامه افزود: اهداف و ماموریت های دروس معارف در نظام سیاستگذاری آموزش عالی تعریف شده است که لازم است در برنامه ریزی و اجرا مورد توجه قرار گیرد و متناسب با نیازها دائما رصد شود و بازآرایی در این باره صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رستمی تاکید کرد: آمارها امروز در حوزه دسترسی مخاطبان به فضای مجازی آمارهای قابل توجهی است و بخشی از مخاطبان جوان ما مخاطب رسانه های رسمی کشور نیستند و بسیاری از اینها در بستر ارتباط گیری و دریافت خبر در فضای مجازی قرار دارند. در چنین فضایی اگر این سیاست آپارتاید رسانه ای و جریان دیکتاتوری غالب را به این موضوع ضمیمه نماییم معنا و تحلیل نگران کننده ای را ممکن است به ما ارائه دهد.

وی با اشاره به سیاست نظام سلطه در مدیریت فضای مجازی تصریح کرد: این جریان رسانه ای با استفاده از فناوری های جدید و هوش مصنوعی مدیریت و انتقال داده و اطلاعات در فضای مجازی را به صورت معنادار در دستور کار خود قرار داده است. حذف هر گزاره و مسیری که برخلاف طراحی سیاستگذاران حاکم بر فضای مجازی است در اولویت اینهاست همانطور که در فضای حقیقی هم اینگونه عمل می کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: برای مثال رفتاری که ما در غزه می بینیم یک تابلوی روشن و بی نقص از اقدام نظام حاکم بر دنیا به عنوان نظامی با اندیشه لیبرال دموکراسی است. اتفاقات غزه را نباید به صورت یک استثنا ببینیم بلکه به نوعی صراحت در دیدگاه ها و رفتار غرب با مخالفانش است. این کودک کشی و جنایت و نژاد پرستی، حمله به زنان و بیماران و کادر درمان و منع امداد رسانی و دسترسی به آب و برق و تمام این نمونه ها تابلو روشن نظام حاکم بر غرب است و واقعیت تمدن غربی می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین رستمی گفت: همین اتفاق در غزه در سایر عرصه های اطلاع رسانی، هنری و فرهنگی و در سایر بخش ها در حال وقوع است و این نسل کشی و قتل عام در تمامی عرصه هاست. در همین فضای رسمی هر کسی که اظهار نظری داشته باشد با او برخورد شده و حذف می گردد.

وی با اشاره به حکمرانی دیکتاتوری غرب در تسلط بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از جوانانمان در این سکوها و در این قالب های نشر و دریافت خبر و تحلیل و سبک زندگی زیست می کنند که حکمرانی آن با طاغوت و شیاطین است. در این شرایط سوال این است که ماموریت جریان انقلاب و جریان دین برای ارائه روایت حقایق چیست و کجا باید ایفای نقش کند؟ آیا سکوهای موجود کفایت می کند؟ قطعا خیر. بخش مهمی از مخاطبین در فضاهایی هستند که ما دسترسی نداریم اما علیرغم تمام این محدودیت ها باید تلاش کرد. در فضای مجازی موجود با تمام حکمرانی دیکتاتور مآبانه میبینیم که جریان مقاومت یک جریان فعالی است. در تمام تحلیل ها و رصدهای فضاهای مجازی داد و ستد و انتقال خبرهای حامی فلسطین بیش از جریانی است که تلاش می کند جنایتکاران را تطهیر کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: یکی از حوزه های بزرگ و بهترین فرصتها کلاسهای درس در آموزش و پرورش و در دانشگاه هاست. تمام معلمان و اساتید دانشگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند و تکلیف بر عهده آنهاست. فضای دروس معارف به صورت خاص در دانشگاه به عنوان یک تریبون و فرصت برای بیان معارف دین و انقلاب است که در اختیار مجموعه های انقلابی قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین رستمی با تاکید بر اهمیت دروس معارف در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: رسالت دروس معارف و مسئولیت و تکلیفی که ایجاد شده است ایجاب می کند به صورت جدی به آن پرداخته شود. ما با یک جنگ ترکیبی با تمام ابزارهای آن مواجه هستیم. قطعا کارهای ارزشمندی در این بخش صورت گرفته است و باید کارهای مهمی هم انجام شود تا به آن نقطه مطلوب برسیم.

وی در ادامه افزود: ما در یک جریان صیرورت هستیم و نظام مسائل ۳۰ سال پیش دانشجویان و جوانان قطعا با نظام مسائل امروز متفاوت است. قالب ارائه درسی امروزه در قالبهای جدید آموزشی ظرفیت هایی پیدا کرده است که حتما باید متناسب با آن بازآرایی و بازخوانی صورت بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تالیف کتب جدید دروس معارفی عنوان کرد: کاری که عزیزان انجام دادند تالیف ۸ کتاب پرسش محور در ۶ گرایش درسی است که کار ارزشمندی است و قطعا بروزرسانی در این بخش باید انجام گیرد و پرسش های پرتکرار متناسب با مسائل روز تکمیل گردد. در کنار آن یکی از قالب های دروس معارف، تالیف کتابهایی بر مبنای آثار اندیشمندان دارای مرجعیت فکری مانند شهید مطهری و مرحوم علامه مصباح یزدی و مقام معظم رهبری دام ظله می باشد. در کنار این دو بخش درسنامه های موسمی است که عزیزان ما متناسب با اقتضائات روز تولید کرده اند. قطعا این آثار نیازمند نقد است و مولفان باید در این حوزه ها به نقد و بررسی و تالیف آثار جدید بپردازند.