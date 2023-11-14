فرودگاه هوشمند کیش نقش راهبردی در منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی بخش روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ترمینال جدید فرودگاه کیش، گفت: راه اندازی ترمینال هوشمند بار در جزیره کیش یک راهبرد اساسی برای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه فرودگاه کیش توانسته به سطح چند بعدی دست یابد، گفت: یکی از پرترافیکترین مجموعههای پرواز بالگرد در این فرودگاه واقع شده که میتواند در پشتیبانی از سکوهای نفتی و انجام عملیاتهای امدادی نقش مهمی ایفا کند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور همچنین از برنامهریزی برای انجام ورزشهای هوایی در سطح بینالمللی در جزیره کیش خبر داد.
وی انجام پروازهای بینالمللی را از نقاط قوت فرودگاه کیش دانست و اضافه کرد: توسعه این پروازها نقش بسزایی در پیشرفت منطقه و افزایش جذب سرمایه گذاری ایفا خواهد کرد.
محمدی بخش اعطای گواهینامه فرودگاهی جزیره کیش، راه اندازی فرودگاه جزیره تنب و اعطای گواهینامه بینالمللی به فرودگاه بندر عباس را از مهمترین دستاوردهای فرودگاهی کشور در استان هرمزگان عنوان کرد.
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