هدایت ۸۰ درصد از فاضلاب دورود به خارج از شهر

‌خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: درحالی‌که در کشورهای مختلف دنیا از رودخانه‌های جاری در شهرها به‌عنوان استعداد و قابلیت صنعت گردشگری استفاده می‌شود این رودخانه‌ها در شهرستان‌های مختلف لرستان به جایگاه تخلیه فاضلاب تبدیل شده‌اند.

ورود فاضلاب به رودخانه‌های لرستان

درحالی‌که رودخانه «کرگانه» و خرم رود در خرم‌آباد، رودخانه «گنجینه» و «بادآور» در دلفان، رودخانه «کشکان» در پلدختر و …هر کدام به‌عنوان دردی بزرگ بر سینه هر کدام از این شهرستان‌های لرستان سنگینی می‌کند که رودخانه «تیره» در شهرستان دورود را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.

این در حالی است که در فصول گرم سال با خشک‌شدن رودخانه «تیره» آنچه در بستر آن جاری است فاضلاب‌هایی است که مشام هر رهگذری را آزار می‌دهد و این پدیده نامیمون برای ساکنان حاشیه رودخانه که از وسط شهر عبور می‌کند مشکلات جدی بهداشتی را به وجود آورده است.

هدایت ۸۰ درصد فاضلاب دورود به خارج از شهر

یاسر اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران دراین‌رابطه، اظهار داشت: باتوجه‌به دغدغه‌های زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی در شهر دورود با تلاش جهادی همکاران معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب و مشاورین و پیمانکار، شبکه اصلی جمع‌آوری فاضلاب به طول پنج کیلومتر موجب شده که فاضلاب ۸۰ درصد از مناطق شهری که به‌صورت پراکنده از نقاط مختلف وارد رودخانه «تیره» می‌شد، جمع‌آوری و به خارج از شهر هدایت شود.

وی عنوان کرد: این موضوع علاوه بر کاهش مخاطرات بهداشتی و سلب آسایش شهروندان ناشی از بوی نامطلوب و مباحث زیباشناختی، استفاده از آن را در آبیاری محصولات کشاورزی جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در خصوص میزان اعتبارات هزینه شده برای این طرح، گفت: برای انجام این اقدامات هزار میلیارد ریال هزینه شده است که جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

اکبریان، تصریح کرد: با بازنگری مطالعات انجام شده قبلی و اتخاذ تدابیر جدید ضمن کاهش هزینه‌ها یک ایستگاه پمپاژ از طرح حذف شد که علاوه کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری معضلات وجود ایستگاه پمپاژ در مناطق مسکونی را در پی نخواهد داشت.

ورود فاضلاب به لایه‌های زمین

وی در خصوص روش اجرای فاضلاب در شهرها، گفت: روش‌هایی برای طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب وجود دارد که معمول‌ترین آنها روش مجزا و روش مخلوط است که فاضلاب در شهر دورود به روش مجزا جمع‌آوری‌شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، ادامه داد: اجرای پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در هر شهر و کشور از شاخص‌های مهم توسعه است و حفظ محیط‌زیست، حفظ محیط شهری و جلوگیری از آلودگی معابر، افزایش ارتقای بهداشت عمومی، کاهش هزینه‌های درمان، استفاده چندباره از آب و بازگردان آب مصرفی به چرخه تولید از مزایای اجرای طرح‌های فاضلاب است.

اکبریان، جلوگیری از آلوده‌شدن آب‌های زیرزمینی ناشی از ورود فاضلاب به لایه‌های زمین در درازمدت از دیگر فایده‌های اجرای طرح فاضلاب در شهرها برشمرد و افزود: با اجرا و بهره‌برداری از طرح فاضلاب افزایش سلامت، بهداشت و بهره‌وری استفاده از آب نیز محقق می‌شود.

وی گفت: تعداد ۲۹۸ هزار مشترک فاضلاب تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب لرستان است.

تکمیل تصفیه‌خانه‌ها فاضلاب در انتظار اعتبار

پیش‌ازاین اکبریان در سخنانی، از فعال‌بودن چهار تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای خرم‌آباد، پلدختر، الیگودرز و بروجرد با ظرفیت ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در روز خبر داد.

وی گفت: باتوجه‌به اهمیت و ضرورت تصفیه‌خانه فاضلاب در بحث‌های محیط زیستی و بهداشتی علاوه بر این چهار تصفیه‌خانه که در مدار هستند به دنبال توسعه و افزایش ساخت مدول‌های بعدی در این تصفیه‌خانه‌ها هستیم تا به نسبت افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بتوانیم جوابگوی ارائه خدمات مطلوب به مردم باشیم، همچنین در حال حاضر پنج تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای ازنا، دورود، الشتر، کوهدشت و نورآباد با پیشرفت ساختمانی ۵۵ درصد در حال ساخت هستند که ظرفیت روزانه آنها ۷۴ هزار مترمکعب در روز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، عنوان کرد: برای این تصفیه‌خانه‌ها از روش‌های مالی مختلفی از جمله اخذ تسهیلات از بانک‌ها و منابع ملی و بودجه‌ای پیگیر اعتبار هستیم که امیدواریم با ادامه حمایت‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور و همچنین مدیریت ارشد استان و نمایندگان در مجلس بتوانیم این تصفیه‌خانه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار دهیم که با وارد مدار شدن این تصفیه‌خانه‌ها تمامی شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تحت پوشش تصفیه‌خانه فاضلاب قرار خواهند گرفت.

اکبریان، میزان اعتبار برای تکمیل این تصفیه‌خانه‌ها را ۱,۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.

بنابراین گزارش، به نظر می‌رسد به‌منظور ایجاد محیط سالم و بهداشتی برای شهرهای لرستان از جمله شهر دورود، لازم است شبکه جمع‌آوری و دفع و تصفیه فاضلاب در این شهرستان هر چه سریع‌تر تکمیل شود.