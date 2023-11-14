به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرن ترین فرودگاه کشور در کیش با بیان اینکه اتصال دریا به دریا تا ماه‌های آتی در کشور به اتمام خواهد رسید، گفت: این خط ترانزیتی ریلی، بند شهید رجایی در استان هرمزگان را به بندر کاسپین در دریای خزر متصل خواهد کرد.

بذرپاش اظهار داشت: خط ترانزیتی چابهار به مشهد یکی دیگر از مهمترین پروژه‌های راهبردی ترانزیتی کشور محسوب می‌شود؛ همچنین خط ریلی شرق به غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ باید قبول کنیم که گفتن این پروژه‌ها در یک دوره خاص آرزو بود که امروز توسط دولت سیزدهم عملیاتی می‌شود.

وی از آغاز عملیات فاز دوم فرودگاه امام خمینی (ره) خبرداد و افزود: قرارداد این طرح به امضا رسیده و عملیات اجرایی آن تا ۲ هفته آتی آغاز می‌شود. تقویت پایانه‌های فرودگاهی در نقاط راهبردی و ترانزیتی کشور در دستور کار است.

وی با اشاره به دغدغه مسؤولان و کیشوندان مبنی بر ضرورت افزایش پروازها به این جزیره بیان کرد: شرایط ویژه‌ای بر کیش حاکم است و باید این جزیره از برخی طرح‌ها مستثنی باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از آینده کشور به توسعه مسیرهای ترانزیتی وابسته است، اظهار کرد: دولت سیزدهم شرایطی فراهم کرده که در اجلاس اکو همه کشورهای عضو در فراز صحبت‌هایشان به نقش ایران در ترانزیت جهانی اشاره داشتند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم که موضوع ترانزیت را در حد موضوع نفت برایمان با اهمیت کرده است.

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور به تقویت مسیرهای ترانزیتی کشور، بیان کرد: توافق‌های مهمی با کشورهای منطقه در این راستا امضا شده که خط ریلی شلمچه - بصره - سوریه، توافق با کشور آذربایجان در رابطه با کریدور ارس، توافق با روسیه برای خط ریلی رشت - آستارا، توافق با ترکمنستان برای اتصال نقطه مرزی ایران به بندر ترکمن به ارزش پروژه ۴۰۰ میلیون دلاری و امضای توافقنامه برای احداث مسیر جاده‌ای ارمنستان به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار از مهمترین آنها است.

وی ادامه اداد: کم نظیرترین توافق‌های ترانزیتی تاریخ ایران به امضا رسیده و عملیات اجرایی آغاز شده است؛ برخی از این پروژه‌ها بیش از ۱۰ سال است که روی زمین مانده بود، باید قبول کرد که شروع کردن خوب است اما هنر اصلی تمام کردن آن است؛ مردم از همه دولتمردان توقع دارند تا طرح‌ها به بهره برداری برسند نه اینکه نا تمام روی دست دولت‌ها بماند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نهضت اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور توسط دولت سیزدهم آغاز شده است، اضافه کرد: دولت شجاعت کافی دارد تا آینده را فدای حال نکند.

نهضت ملی مسکن در مناطق آزاد انجام می‌شود

وی در ادامه با اشاره به اختصاص ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور، اظها کرد: آماده اجرای این طرح ملی در مناطق آزاد هستیم؛ معتقدیم که اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کیش دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه و قیمت‌ها را کاهش خواهد داشت.

بذرپاش همچنین دستور مجدد بررسی تعرفه‌های بار در جزیره کیش را صادر کرد.