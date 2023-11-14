به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ویرایش ترجمه» نوشته نازنین خلیلی پور یکشنبه ۲۸ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی می‌شود.

کتاب «ویرایش ترجمه» تألیف نازنین خلیلی‌پور به‌تازگی توسط نشر کتاب بهار منتشر شده است. ویرایش ترجمه، بدون تعیین رویکرد نظری و داشتن تعریفی دقیق از آن، ملاکی نخواهد داشت و احتمالاً به وادی سلیقه کشیده می‌شود.

نگارنده این‌اثر، با توجه به تعاریف ترجمه، ویرایش ترجمه و حدود و ثغور آن را مشخص و تعریف، و سپس ملاک‌های ارزیابی ترجمه را ذکر کرده است. و همچنین در بخش نکات کاربردی، با ذکر مثال، به موارد مهمی اشاره کرده که راهنمای ویراستار ترجمه و مترجم است. براساس رویکرد این کتاب، ویرایش ترجمه یعنی متن به کیفیتی برسد که بدون ابهام و خطای ترجمه (یا با کمترین میزان خطا باشد. خطاهای ترجمه را می‌توان در دسته‌های واژگانی، دستوری و مفهومی دسته‌بندی کرد. بنابراین مراقبت از ساختارهای دستوری و نحوی زبان مقصد، نظارت بر انتقال درست معنا و جلوگیری از تحریف نظر نویسنده (تعیین صحت ترجمه)، جلوگیری از انتقال ناقص معنا (تشخیص جاافتادگی‌ها و بدفهمی‌ها) مهم‌ترین رویکرد ویراستار ترجمه است.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب روز یکشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۶ با حضور حسن هاشمی میناباد، مسعود فرهمندفر و مهناز مقدسی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.