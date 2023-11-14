به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز سه شنبه با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقات، نوجوانان ایران مقابل انگلیس شکست خوردند و نوجوانان ژاپن هم بازی را به آرژانتین واگذار کردند.

گروه C

* نوجوانان ایران یک - نوجوانان انگلیس ۲

گل‌ها: ابوالفضل زمانی (۳۱) برای ایران و راسل دنی (۶۳) و اندالا (۹۰) برای انگلیس

* نوجوانان برزیل ۹ - نوجوانان نیوکالدونیا صفر

گل‌ها: رایان ویتور (۲۸، ۵۱)، استوائو (۳۹)، لوئیجی (۴۴)، نوگوئیرا (۴۶، ۸۶، ۹۰+۴)، ویتور ریس (۵۶) و ژوائو ویکتو (۶۱)

گروه D

* نوجوانان سنگال ۴ - نوجوانان لهستان یک

گل‌ها: گوئیه (۱۸، ۵۲، ۶۹) و زالا (۳۰ - گل به خودی) برای سنگال و رگولا (۶۶) برای لهستان

* نوجوانان ژاپن یک - نوجوانان آرژانتین ۳

گل‌ها: تاکااوکا (۵۰) برای ژاپن و اچوری (۵)، آکونا (۸) و روبرتو (۹۰+۹) برای آرژانتین