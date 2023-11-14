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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۰

جام جهانی زیر ۱۷ سال - اندونزی

شکست آسیایی‌ها برابر مدعیان قهرمانی/ برزیل با گلباران امیدوار شد

شکست آسیایی‌ها برابر مدعیان قهرمانی/ برزیل با گلباران امیدوار شد

در دور دوم جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی تیم های آسیایی ایران و ژاپن مقابل حریفان خود بازی را واگذار کردند. برزیل هم که بازی اول را به ایران واگذار کرده بود به صعود امیدوار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز سه شنبه با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقات، نوجوانان ایران مقابل انگلیس شکست خوردند و نوجوانان ژاپن هم بازی را به آرژانتین واگذار کردند.

گروه C

* نوجوانان ایران یک - نوجوانان انگلیس ۲

گل‌ها: ابوالفضل زمانی (۳۱) برای ایران و راسل دنی (۶۳) و اندالا (۹۰) برای انگلیس

* نوجوانان برزیل ۹ - نوجوانان نیوکالدونیا صفر

گل‌ها: رایان ویتور (۲۸، ۵۱)، استوائو (۳۹)، لوئیجی (۴۴)، نوگوئیرا (۴۶، ۸۶، ۹۰+۴)، ویتور ریس (۵۶) و ژوائو ویکتو (۶۱)

گروه D

* نوجوانان سنگال ۴ - نوجوانان لهستان یک

گل‌ها: گوئیه (۱۸، ۵۲، ۶۹) و زالا (۳۰ - گل به خودی) برای سنگال و رگولا (۶۶) برای لهستان

* نوجوانان ژاپن یک - نوجوانان آرژانتین ۳

گل‌ها: تاکااوکا (۵۰) برای ژاپن و اچوری (۵)، آکونا (۸) و روبرتو (۹۰+۹) برای آرژانتین

کد مطلب 5939162

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